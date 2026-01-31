"Россия 1" покажет интервью с террористкой Треповой*

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.