"Россия 1" покажет интервью с террористкой Треповой*

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" в воскресенье покажет фильм журналиста Андрея Медведева "Предательство", в котором будет представлено интервью с Дарьей Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, сообщила телеведущая Ольга Скабеева.
"Террористка Трепова* (убившая военкора Татарского) дала интервью… В воскресенье на телеканале "Россия 1" фильм Андрея Медведева "Предательство". Полная версия интервью", - написала Скабеева в своем Telegram-канале.
22 ноября 2025, 02:01
По ее словам, в фильме также поднимаются темы вербовки детей для диверсий со стороны ВСУ и последствий участия в террористической деятельности.
Полная версия выйдет на телеканале "Россия 1" 1 февраля в 23.00 мск.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов.
