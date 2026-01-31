Рейтинг@Mail.ru
11:28 31.01.2026 (обновлено: 11:32 31.01.2026)
"Россия 1" покажет интервью с террористкой Треповой*
санкт-петербург
россия
владлен татарский
андрей медведев (саночник)
ольга скабеева
вооруженные силы украины
дарья трепова
санкт-петербург, россия, владлен татарский, андрей медведев (саночник), ольга скабеева, вооруженные силы украины, дарья трепова, происшествия
"Россия 1" покажет интервью с террористкой Треповой*

"Россия 1" покажет интервью с Треповой*, осужденной за убийство Татарского

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" в воскресенье покажет фильм журналиста Андрея Медведева "Предательство", в котором будет представлено интервью с Дарьей Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, сообщила телеведущая Ольга Скабеева.
"Террористка Трепова* (убившая военкора Татарского) дала интервью… В воскресенье на телеканале "Россия 1" фильм Андрея Медведева "Предательство". Полная версия интервью", - написала Скабеева в своем Telegram-канале.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде
22 ноября 2025, 02:01
По ее словам, в фильме также поднимаются темы вербовки детей для диверсий со стороны ВСУ и последствий участия в террористической деятельности.
Полная версия выйдет на телеканале "Россия 1" 1 февраля в 23.00 мск.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов.
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского
13 ноября 2025, 10:41
 
Санкт-ПетербургРоссияВладлен ТатарскийАндрей Медведев (саночник)Ольга СкабееваВооруженные силы УкраиныДарья ТреповаПроисшествия
 
 
