04:26 31.01.2026 (обновлено: 10:51 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/imya-2071373479.html
Стали известны самые популярные в январе имена для новорожденных
общество
россия
дети
россия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Имя София - самое популярное для новорожденных девочек в России в январе, среди мужских имен лидирует Михаил, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно информации ЗАГС, именем София с начала этого года назвали более 1,4 тысячи маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Варвара и Василиса, следует из сведений ЗАГС.
Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них в январе лидирует имя Михаил: так назвали порядка 2 тысяч малышей, также в топ-5 входят имена Александр, Артем, Матвей и Тимофей, следует из данных ЗАГС.
