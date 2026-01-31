https://ria.ru/20260131/imya-2071373479.html
Стали известны самые популярные в январе имена для новорожденных
2026-01-31T04:26:00+03:00
2026-01-31T04:26:00+03:00
2026-01-31T10:51:00+03:00
общество
россия
дети
россия
общество, россия, дети
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Имя София - самое популярное для новорожденных девочек в России в январе, среди мужских имен лидирует Михаил, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно информации ЗАГС, именем София с начала этого года назвали более 1,4 тысячи маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Варвара и Василиса, следует из сведений ЗАГС.
Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них в январе лидирует имя Михаил: так назвали порядка 2 тысяч малышей, также в топ-5 входят имена Александр, Артем, Матвей и Тимофей, следует из данных ЗАГС.