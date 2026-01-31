Стали известны самые популярные в январе имена для новорожденных

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Имя София - самое популярное для новорожденных девочек в России в январе, среди мужских имен лидирует Михаил, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации ЗАГС, именем София с начала этого года назвали более 1,4 тысячи маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Варвара и Василиса, следует из сведений ЗАГС.