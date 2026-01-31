Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
03:57 31.01.2026
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками - РИА Новости, 31.01.2026
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками
Представитель миллиардера Билла Гейтса назвал полным абсурдом письма из архива материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует,... РИА Новости, 31.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками

Представитель Гейтса назвал данные о связи с русскими девушками абсурдом

© РИА Новости / Владимир ВяткинБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Билл Гейтс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представитель миллиардера Билла Гейтса назвал полным абсурдом письма из архива материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что он якобы имел интимную связь с русскими девушками и тайно использовал медпрепараты для лечения последствий этих контактов, пишет газета Telegraph.
Ранее РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США, выяснило, что в архиве содержатся письма, уличающие Гейтса в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
"Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно неверны. Единственное, что демонстрируют эти документы - разочарование Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить его репутацию", - заявил представитель Гейтса, комментируя информацию изданию.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В архиве по делу Эпштейна, который был опубликован в декабре, также вошли фотографии Билла Гейтса в компании молодых девушек. На снимках, опубликованных комитетом палаты представителей США, расслабленный миллиардер позирует в обнимку со спутницами (их лица скрыты) в интерьерах, напоминающих номера отелей. Эти кадры стали частью доказательной базы минюста США, подтверждающей неформальные связи основателя Microsoft с окружением финансиста.
