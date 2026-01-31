https://ria.ru/20260131/geyts-2071371797.html
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками - РИА Новости, 31.01.2026
Представитель Гейтса прокомментировал данные в связи с русскими девушками
Представитель миллиардера Билла Гейтса назвал полным абсурдом письма из архива материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует,...
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Представитель миллиардера Билла Гейтса назвал полным абсурдом письма из архива материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что он якобы имел интимную связь с русскими девушками и тайно использовал медпрепараты для лечения последствий этих контактов, пишет газета Telegraph
.
Ранее РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна
, опубликованные минюстом США
, выяснило, что в архиве содержатся письма, уличающие Гейтса
в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
"Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно неверны. Единственное, что демонстрируют эти документы - разочарование Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить его репутацию", - заявил представитель Гейтса, комментируя информацию изданию.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В архиве по делу Эпштейна, который был опубликован в декабре, также вошли фотографии Билла Гейтса в компании молодых девушек. На снимках, опубликованных комитетом палаты представителей США, расслабленный миллиардер позирует в обнимку со спутницами (их лица скрыты) в интерьерах, напоминающих номера отелей. Эти кадры стали частью доказательной базы минюста США, подтверждающей неформальные связи основателя Microsoft
с окружением финансиста.