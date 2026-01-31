Рейтинг@Mail.ru
05:30 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/epshtejn-2071376075.html
Эпштейна банили в Xbox Live за оскорбления и угрозы другим игрокам
Онлайн-сервис для игр Xbox Live в 2013 году заблокировал аккаунт скандального финансиста Джеффри Эпштейна за оскорбления и угрозы другим пользователям, выяснило РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T05:30:00+03:00
2026-01-31T05:30:00+03:00
сша, джеффри эпштейн, в мире
США, Джеффри Эпштейн, В мире
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Онлайн-сервис для игр Xbox Live в 2013 году заблокировал аккаунт скандального финансиста Джеффри Эпштейна за оскорбления и угрозы другим пользователям, выяснило РИА Новости, изучив опубликованный документ минюста США.
"Права вашей учетной записи Xbox Live были приостановлены навсегда из-за травли, угроз и/или оскорблений других игроков. Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным", – говорится в письме Эпштейну от Xbox.
В качестве причин там обозначили, среди прочих, угрозы смерти и другого насилия, "сталкинг" (преследование), клевету, оскорбительную лексику.
Неясно, заблокировали ли аккаунт по жалобе кого-то из пользователей или сама служба поддержки компании наткнулась на такое поведение – в Xbox допускают оба варианта.
Ранее в пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
