Эпштейна банили в Xbox Live за оскорбления и угрозы другим игрокам

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Онлайн-сервис для игр Xbox Live в 2013 году заблокировал аккаунт скандального финансиста Джеффри Эпштейна за оскорбления и угрозы другим пользователям, выяснило РИА Новости, изучив опубликованный документ минюста США.

"Права вашей учетной записи Xbox Live были приостановлены навсегда из-за травли, угроз и/или оскорблений других игроков. Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным", – говорится в письме Эпштейну от Xbox.

В качестве причин там обозначили, среди прочих, угрозы смерти и другого насилия, "сталкинг" (преследование), клевету, оскорбительную лексику.

Неясно, заблокировали ли аккаунт по жалобе кого-то из пользователей или сама служба поддержки компании наткнулась на такое поведение – в Xbox допускают оба варианта.