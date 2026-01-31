Министр торговли США мог посещать остров Эпштейна

"Подойдёт ли воскресный вечер для ужина? Со мной на лодке ещё одна пара (Майкл и Марси Лерман) и у каждого из нас по четверо детей: двое 16-летних, двое 14-летних, один 13-летний, один 12-летний, один 11-летний и один 7-летний", – написал Латник.