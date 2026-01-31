Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли США мог посещать остров Эпштейна - РИА Новости, 31.01.2026
02:09 31.01.2026
Министр торговли США мог посещать остров Эпштейна
Нынешний министр торговли США Говард Латник вел переписку со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, мог посещать его остров, выяснило РИА Новости
в мире
сша
карибское море
джеффри эпштейн
в мире, сша, карибское море, джеффри эпштейн
В мире, США, Карибское море, Джеффри Эпштейн
Министр торговли США мог посещать остров Эпштейна

РИА Новости: глава Минторга США Латник мог посещать остров Эпштейна

© Фото : Комитет по надзору палаты представителей СШАФото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Комитет по надзору палаты представителей США
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Нынешний министр торговли США Говард Латник вел переписку со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, мог посещать его остров, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы минюста США.
В ряде документов – скриншоты письма Латника Эпштейну, датированные декабрем 2012 года. В нем нынешний глава минторга указал, что находится на одном из островов в Карибском море и предложил поужинать.
Рэпер Эминем - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
02:06
"Подойдёт ли воскресный вечер для ужина? Со мной на лодке ещё одна пара (Майкл и Марси Лерман) и у каждого из нас по четверо детей: двое 16-летних, двое 14-летних, один 13-летний, один 12-летний, один 11-летний и один 7-летний", – написал Латник.
Эпштейн в ответ (через ассистента) указал название острова – Литл-Сент-Джеймс (там располагалось поместье опального финансиста), предложил субботу или воскресенье.
"Хорошо, обед в воскресенье. Увидимся", - ответил Латник.
Встреча, по всей видимости, состоялась. В одном из письме на имя Латника говорится: "Доброе утро, Говард. Джеффри попросил передать вам следующее: "Рад был повидаться".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном
00:09
Отправитель этого письма скрыт, дата – 24 декабря 2012 года, понедельник.
Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провёл с ним (Эпштейном - ред.) ноль времени".
Фотографии сооснователя американской компании Microsoft Билла Гейтса вместе с молодыми девушками - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
Вчера, 23:43
 
