в мире, сша, карибское море, джеффри эпштейн
Министр торговли США мог посещать остров Эпштейна
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости.
Нынешний министр торговли США Говард Латник вел переписку со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, мог посещать его остров, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы
минюста США.
В ряде документов – скриншоты письма Латника Эпштейну, датированные декабрем 2012 года. В нем нынешний глава минторга указал, что находится на одном из островов в Карибском море
и предложил поужинать.
"Подойдёт ли воскресный вечер для ужина? Со мной на лодке ещё одна пара (Майкл и Марси Лерман) и у каждого из нас по четверо детей: двое 16-летних, двое 14-летних, один 13-летний, один 12-летний, один 11-летний и один 7-летний", – написал Латник.
Эпштейн в ответ (через ассистента) указал название острова – Литл-Сент-Джеймс (там располагалось поместье опального финансиста), предложил субботу или воскресенье.
"Хорошо, обед в воскресенье. Увидимся", - ответил Латник.
Встреча, по всей видимости, состоялась. В одном из письме на имя Латника говорится: "Доброе утро, Говард. Джеффри попросил передать вам следующее: "Рад был повидаться".
Отправитель этого письма скрыт, дата – 24 декабря 2012 года, понедельник.
Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провёл с ним (Эпштейном - ред.) ноль времени".