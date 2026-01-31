Российский египтолог раскритиковал версию о строительстве пирамиды Хеопса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая нашумевшая теория о способе строительства пирамиды Хеопса не выдерживает критики, так как исследователь не учитывает возведенные рядом сооружения, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов.

Ранее в научном журнале Nature была опубликована работа американского ученого Саймона Шойринга, в которой изложен новый взгляд на технологию возведения пирамиды Хеопса. Исследователь заявил, что древние строители, вопреки самой распространенной в египтологии версии, не использовали пандусы. Вместо этого они с помощью специальных механизмов перемещали тяжести по наклонным коридорам внутри сооружения.

“Главный вопрос, который ставит под сомнение любую теорию, привязанную только к пирамиде Хеопса: а как строили расположенную неподалеку пирамиду Хефрена? Она почти такая же по размеру, но у нее нет ни Большой галереи, ни наклонных коридоров, только погребальная камера у основания. Если теория автора верна только для одной пирамиды, то как объяснить соседнюю?” - говорит Орехов.

Российский ученый отмечает, что Шойринг не является профессиональным египтологом - он профессор физиологии и биофизики. Поэтому, допускает ученый, в его работе не учитываются важные нюансы.

“Например, египетские канаты физически не выдержат нагрузку, которую предполагает модель: подъём многотонных блоков каждую минуту. Даже современные лифты используют металлические тросы. Эта система рухнула бы после нескольких циклов”, - объясняет специалист.

Пирамида фараона Хеопса (Хуфу), жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры, — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Мумия самого Хеопса до сих пор не найдена. В среде археологов распространено мнение, что гробница фараона может быть спрятана глубоко внутри самой пирамиды.