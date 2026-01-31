Рейтинг@Mail.ru
02:55 31.01.2026
Российский египтолог раскритиковал версию о строительстве пирамиды Хеопса
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая нашумевшая теория о способе строительства пирамиды Хеопса не выдерживает критики, так как исследователь не учитывает возведенные рядом сооружения, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов.
Ранее в научном журнале Nature была опубликована работа американского ученого Саймона Шойринга, в которой изложен новый взгляд на технологию возведения пирамиды Хеопса. Исследователь заявил, что древние строители, вопреки самой распространенной в египтологии версии, не использовали пандусы. Вместо этого они с помощью специальных механизмов перемещали тяжести по наклонным коридорам внутри сооружения.
Аэроснимок плато Гиза - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Новые технологии помогут установить, где находится гробница Хеопса
3 ноября 2025, 16:06
“Главный вопрос, который ставит под сомнение любую теорию, привязанную только к пирамиде Хеопса: а как строили расположенную неподалеку пирамиду Хефрена? Она почти такая же по размеру, но у нее нет ни Большой галереи, ни наклонных коридоров, только погребальная камера у основания. Если теория автора верна только для одной пирамиды, то как объяснить соседнюю?” - говорит Орехов.
Российский ученый отмечает, что Шойринг не является профессиональным египтологом - он профессор физиологии и биофизики. Поэтому, допускает ученый, в его работе не учитываются важные нюансы.
“Например, египетские канаты физически не выдержат нагрузку, которую предполагает модель: подъём многотонных блоков каждую минуту. Даже современные лифты используют металлические тросы. Эта система рухнула бы после нескольких циклов”, - объясняет специалист.
Пирамида фараона Хеопса (Хуфу), жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры, — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Мумия самого Хеопса до сих пор не найдена. В среде археологов распространено мнение, что гробница фараона может быть спрятана глубоко внутри самой пирамиды.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина
Пирамиды в Гизе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Об этом молчали веками". Ученые нашли потерянный тайник фараона
17 ноября 2025, 08:00
 
