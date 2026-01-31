В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после лобового столкновения двух иномарок в Ленинградской области, где погибла семья, а ребенок получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в пятницу сообщал о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли муж и жена из Карелии, а их семилетний ребенок в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Авария произошла на 184-м километре трассы "Кола", где столкнулись автомобили Kia Cerato и Mercedes GLS 450.
Как уточняет ГУМВД, управлявшая автомобилем Mercedes женщина при обгоне выехала на встречную полосу, где и столкнулась с Kia Cerato.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновница аварии отпущена под обязательство о явке", – говорится в сообщении.
Глава минздрава Карелии в своем Telegram-канале в субботу сообщил, что пострадавший ребенок находится в "относительно стабильном" состоянии, его переводят в Детскую клиническую больницу Ленобласти.