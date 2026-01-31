Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/dtp-2071427019.html
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП - РИА Новости, 31.01.2026
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП
Уголовное дело возбуждено после лобового столкновения двух иномарок в Ленинградской области, где погибла семья, а ребенок получил тяжелые травмы, сообщила... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:57:00+03:00
2026-01-31T14:57:00+03:00
происшествия
ленинградская область
республика карелия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840816_0:397:2934:2047_1920x0_80_0_0_aa96f5cb0df0c133c6777df2b6f5f560.jpg
https://ria.ru/20260131/burjatija-2071397701.html
https://ria.ru/20260130/dtp-2071356853.html
ленинградская область
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840816_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_38cf6cff821ac9068bfd6a37df95cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, республика карелия, россия
Происшествия, Ленинградская область, Республика Карелия, Россия
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП

В Ленобласти завели дело после гибели семьи в ДТП, где пострадал ребенок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после лобового столкновения двух иномарок в Ленинградской области, где погибла семья, а ребенок получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в пятницу сообщал о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли муж и жена из Карелии, а их семилетний ребенок в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Авария произошла на 184-м километре трассы "Кола", где столкнулись автомобили Kia Cerato и Mercedes GLS 450.
ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП
Вчера, 10:52
Как уточняет ГУМВД, управлявшая автомобилем Mercedes женщина при обгоне выехала на встречную полосу, где и столкнулась с Kia Cerato.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновница аварии отпущена под обязательство о явке", – говорится в сообщении.
Глава минздрава Карелии в своем Telegram-канале в субботу сообщил, что пострадавший ребенок находится в "относительно стабильном" состоянии, его переводят в Детскую клиническую больницу Ленобласти.
ДТП на улице Восточный обход в Перми - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
30 января, 23:13
 
ПроисшествияЛенинградская областьРеспублика КарелияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала