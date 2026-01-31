Рейтинг@Mail.ru
"Это конец". Что будет с курсом доллара в феврале
08:00 31.01.2026
"Это конец". Что будет с курсом доллара в феврале
"Это конец". Что будет с курсом доллара в феврале
С начала года рубль заметно укрепился к американской валюте. Показатель вернулся к уровню 2023-го. О том, какой динамики ждать в ближайшее время, — в материале... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:00:00+03:00
2026-01-31T08:01:00+03:00
"Это конец". Что будет с курсом доллара в феврале

Шнейдерман: курс доллара в феврале закрепится ниже 82 рублей

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валюты в Москве
Мужчина у пункта обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валюты в Москве
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. С начала года рубль заметно укрепился к американской валюте. Показатель вернулся к уровню 2023-го. О том, какой динамики ждать в ближайшее время, — в материале РИА Новости.

Удачная стратегия

За январь "россиянин" вырос к "американцу" практически на три процента. В пятницу доллар стоил 76 рублей, а внебиржевой курс 29 января и вовсе опустился до 74,96 рубля.
Привлекательность национальной валюты усиливает высокая ключевая ставка: условия по вкладам уменьшают отток средств в долларовые активы. "Дополнительную поддержку оказал умерено позитивный геополитический фон и рост нефтяных котировок", — поясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина заходит в пункт обмена валюты в Москве
Женщина заходит в пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Женщина заходит в пункт обмена валюты в Москве
За 2025-й рубль укрепился почти на 29 процентов. И это вопреки всем прогнозам, констатирует аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Среди причин он выделяет сохранение довольно жесткой денежно-кредитной политики: за год ставку снизили с 21 до 16 процентов. Также поддержку курса обеспечил высокий объем продажи валюты из резервов со стороны ЦБ.
Немаловажным оказался и еще один фактор: расчеты в рублях за экспорт и импорт выросли. "По данным ЦБ, их доля увеличилась с уровня 34 процента в начале 2024-го до 55 к ноябрю 2025-го", — напоминает Потавин.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России
Также значительное влияние оказал большой объем продажи валютной выручки экспортерами осенью, несмотря на отмену ее обязательной продажи в августе.

Все меняется

В целом же доллар переживает не лучшие времена — экономическая политика США в минувшие годы и непомерно раздутый долг заметно ослабили "мировую валюту".
"Пара доллар — юань с начала года укрепилась на 0,57 процента, до 6,95 — минимум за два с половиной года. Курс южноафриканского ранда сейчас около 15,7 за доллар США — это самый высокий уровень с мая 2022-го, поскольку Центральный банк ЮАР накануне сохранил базовую процентную ставку 6,75 процента. Бразильская валюта по отношению к доллару США в конце января поднялась на самые высокие уровни с мая 2024-го (USD/BRL 5,17)", — указывает Потавин.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Таким образом, усиление российской валюты — часть глобального тренда на дедолларизацию, отмечает он.
Кроме того, один из крупнейших держателей долга США — Китай — постепенно отказывается от американских бондов. Согласно последним данным, в октябре 2025-го объем заимствований упал на 9,4 процента в годовом выражении — до 688,7 миллиарда долларов. Пекин уступил второе место Лондону: в портфеле Великобритании 877,9 миллиарда.
Впрочем, недовольны и в Европе, хотя пока дальше угроз не идет. В частности, датский пенсионный фонд AkademikerPension, чей пакет — сто миллионов долларов, объявил о намерении избавиться от американских гособлигаций из-за притязаний Штатов на Гренландию, сообщил Bloomberg. В ответ на это Дональд Трамп пригрозил серьезными ответными мерами.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи
На фоне общей нестабильности и понимания рисков сложившейся финансовой системы растет интерес к золоту: котировки на страховой актив растут невиданными темпами. В течение торгов на неделе стоимость драгметалла поднималась выше 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию, впрочем, к выходным цена откатилась ближе к пяти тысячам долларов. Во многом это связано с массовой закупкой мировых центробанков.

Надолго ли?

Пока перспективы рубля выглядят неплохо, соглашаются аналитики. "Повышенный уровень ставок ЦБ продолжает запирать свободную денежную массу в рублевых активах на фоне высокой реальной процентной ставки, а последнее повышение цен на нефть означает, что в перспективе ближайшего месяца у российских экспортеров могут повыситься объемы валютной выручки", — считает Потавин.
Повлиять на курс может существенное смягчение денежно-кредитной политики и связанный с этим рост интереса к импорту. Также сокращение предложения иностранной валюты поспособствует ослаблению национальной валюты, добавляет, в свою очередь, Шнейдерман.
Вероятнее всего, курс доллара закрепится ниже 82 рублей, возможно движение и в сторону 70-72 рубля за доллар. Это лишь предположения, однако российскую валюту, как показало время, недооценивать не стоит.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США
 
Экономика США ЮАР Китай Дональд Трамп Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
