"Это конец". Что будет с курсом доллара в феврале

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. С начала года рубль заметно укрепился к американской валюте. Показатель вернулся к уровню 2023-го. О том, какой динамики ждать в ближайшее время, — в материале РИА Новости.

Удачная стратегия

За январь "россиянин" вырос к "американцу" практически на три процента. В пятницу доллар стоил 76 рублей, а внебиржевой курс 29 января и вовсе опустился до 74,96 рубля.

Привлекательность национальной валюты усиливает высокая ключевая ставка: условия по вкладам уменьшают отток средств в долларовые активы. "Дополнительную поддержку оказал умерено позитивный геополитический фон и рост нефтяных котировок", — поясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

За 2025-й рубль укрепился почти на 29 процентов. И это вопреки всем прогнозам, констатирует аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Среди причин он выделяет сохранение довольно жесткой денежно-кредитной политики: за год ставку снизили с 21 до 16 процентов. Также поддержку курса обеспечил высокий объем продажи валюты из резервов со стороны ЦБ.

Немаловажным оказался и еще один фактор: расчеты в рублях за экспорт и импорт выросли. "По данным ЦБ, их доля увеличилась с уровня 34 процента в начале 2024-го до 55 к ноябрю 2025-го", — напоминает Потавин.

Также значительное влияние оказал большой объем продажи валютной выручки экспортерами осенью, несмотря на отмену ее обязательной продажи в августе.

Все меняется

В целом же доллар переживает не лучшие времена — экономическая политика США в минувшие годы и непомерно раздутый долг заметно ослабили "мировую валюту".

"Пара доллар — юань с начала года укрепилась на 0,57 процента, до 6,95 — минимум за два с половиной года. Курс южноафриканского ранда сейчас около 15,7 за доллар США — это самый высокий уровень с мая 2022-го, поскольку Центральный банк ЮАР накануне сохранил базовую процентную ставку 6,75 процента. Бразильская валюта по отношению к доллару США в конце января поднялась на самые высокие уровни с мая 2024-го (USD/BRL 5,17)", — указывает Потавин.

Таким образом, усиление российской валюты — часть глобального тренда на дедолларизацию, отмечает он.

Кроме того, один из крупнейших держателей долга США — Китай — постепенно отказывается от американских бондов. Согласно последним данным, в октябре 2025-го объем заимствований упал на 9,4 процента в годовом выражении — до 688,7 миллиарда долларов. Пекин уступил второе место Лондону: в портфеле Великобритании 877,9 миллиарда.

Впрочем, недовольны и в Европе, хотя пока дальше угроз не идет. В частности, датский пенсионный фонд AkademikerPension, чей пакет — сто миллионов долларов, объявил о намерении избавиться от американских гособлигаций из-за притязаний Штатов на Гренландию, сообщил Bloomberg. В ответ на это Дональд Трамп пригрозил серьезными ответными мерами.

На фоне общей нестабильности и понимания рисков сложившейся финансовой системы растет интерес к золоту: котировки на страховой актив растут невиданными темпами. В течение торгов на неделе стоимость драгметалла поднималась выше 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию, впрочем, к выходным цена откатилась ближе к пяти тысячам долларов. Во многом это связано с массовой закупкой мировых центробанков.

Надолго ли?

Пока перспективы рубля выглядят неплохо, соглашаются аналитики. "Повышенный уровень ставок ЦБ продолжает запирать свободную денежную массу в рублевых активах на фоне высокой реальной процентной ставки, а последнее повышение цен на нефть означает, что в перспективе ближайшего месяца у российских экспортеров могут повыситься объемы валютной выручки", — считает Потавин.

Повлиять на курс может существенное смягчение денежно-кредитной политики и связанный с этим рост интереса к импорту. Также сокращение предложения иностранной валюты поспособствует ослаблению национальной валюты, добавляет, в свою очередь, Шнейдерман.