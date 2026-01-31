Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии.