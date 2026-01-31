Рейтинг@Mail.ru
11:30 31.01.2026
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады
спорт
диана дэвис
этери тутберидзе
глеб смолкин
спорт, диана дэвис, этери тутберидзе, глеб смолкин
Спорт, Диана Дэвис, Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин
Диана Дэвис. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии.
Вместе с ней флаг страны на церемонии открытия Игр понесет родившийся в Москве Лука Берулава, который будет представлять страну в парном катании вместе с уроженкой Владимира Анастасией Метелкиной. На церемонии закрытия знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и ее партнера по дуэту Глеба Смолкина. Дэвис имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Спорт Диана Дэвис Этери Тутберидзе Глеб Смолкин
 
