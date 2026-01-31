Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии.
Вместе с ней флаг страны на церемонии открытия Игр понесет родившийся в Москве Лука Берулава, который будет представлять страну в парном катании вместе с уроженкой Владимира Анастасией Метелкиной. На церемонии закрытия знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и ее партнера по дуэту Глеба Смолкина. Дэвис имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше.
