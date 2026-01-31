"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Челси" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Челси" выиграл третий матч чемпионата подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Вест Хэм" с 20 баллами идет в зоне вылета из высшего дивизиона, располагаясь на 18-й позиции.