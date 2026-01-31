Рейтинг@Mail.ru
"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"
Футбол
Футбол
 
22:45 31.01.2026
"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"
"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"
"Челси" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
футбол
спорт
англия
лондон
английская премьер-лига (апл)
марк кукурелья
энцо фернандес
жан-клер тодибо
англия
лондон
спорт, англия, лондон, английская премьер-лига (апл), марк кукурелья, энцо фернандес, жан-клер тодибо, вест хэм (до 21 года), челси, вулверхэмптон
Футбол, Спорт, Англия, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ), Марк Кукурелья, Энцо Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Вест Хэм (до 21 года), Челси, Вулверхэмптон
"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"

"Челси" победил "Вест Хэм" в матче чемпионата Англии, забив в добавленное время

© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"Футболисты "Челси"
Футболисты Челси - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"
Футболисты "Челси". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Челси" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "Вест Хэма" мячи забили Джаррод Боуэн (7-я минута) и Крисенсио Саммервилл (36). У "Челси" отличились Жоао Педро (57), Марк Кукурелья (70) и Энцо Фернандес (90+2).
Английская премьер-лига (АПЛ)
31 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Челси
3 : 2
Вест Хэм
57‎’‎ • Жуан Педру
(Уэсли Фофана)
70‎’‎ • Марк Кукурелья
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Жуан Педру)
07‎’‎ • Джеррод Боуэн
(Аарон Уан-Биссака)
36‎’‎ • Крисенсио Саммервиль
(Аарон Уан-Биссака)
На 11-й компенсированной ко второму тайму минуте прямую красную карточку по итогам массовой потасовки получил французский защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо.
"Челси" выиграл третий матч чемпионата подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Вест Хэм" с 20 баллами идет в зоне вылета из высшего дивизиона, располагаясь на 18-й позиции.
В следующем туре "Челси" 7 февраля на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", "Вест Хэм" в этот же день в гостях встретится с "Бёрнли".
Футбол Спорт Англия Лондон АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Марк Кукурелья Энцо Фернандес Жан-Клер Тодибо Вест Хэм (до 21 года) Челси Вулверхэмптон
 
