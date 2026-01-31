"Челси" отыграл два мяча и вырвал победу в матче АПЛ с "Вест Хэмом"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Челси" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "Вест Хэма" мячи забили Джаррод Боуэн (7-я минута) и Крисенсио Саммервилл (36). У "Челси" отличились Жоао Педро (57), Марк Кукурелья (70) и Энцо Фернандес (90+2).
31 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
57’ • Жуан Педру
(Уэсли Фофана)
70’ • Марк Кукурелья
90’ • Энцо Фернандес
(Жуан Педру)
07’ • Джеррод Боуэн
36’ • Крисенсио Саммервиль
На 11-й компенсированной ко второму тайму минуте прямую красную карточку по итогам массовой потасовки получил французский защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо.
"Челси" выиграл третий матч чемпионата подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Вест Хэм" с 20 баллами идет в зоне вылета из высшего дивизиона, располагаясь на 18-й позиции.
В следующем туре "Челси" 7 февраля на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", "Вест Хэм" в этот же день в гостях встретится с "Бёрнли".
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
Вчера, 19:59