Йокич установил рекорд НБА в первом матче после травмы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из "Денвера", на счету которого дабл-дабл (31 очко, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Джеймс Харден (25).
31 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Трехкратный MVP НБА Йокич провел первый матч после травмы, полученной 29 декабря в матче против "Майами Хит" (123:147). Серб провел на площадке 24 минуты 32 секунды. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим 30 очков, 10 подборов и пять передач менее чем за 25 минут.
"Денвер" с 33 победами занимает третье место в таблице Западной конференции. "Клипперс" (22 победы) занимает 10-ю строчку.
В другом матче дня "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл в гостях "Вашингтон Уизардс" (142:111). У победителей трипл-дабл оформил Лука Дончич (37 очков, 11 подборов, 13 передач), 20 очков на счету Леброна Джеймса.
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Бостон Селтикс" - "Сакраменто Кингз" - 112:93;
"Нью-Йорк Никс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 127:97;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Мемфис Гриззлис" - 114:106;
"Орландо Мэджик" - "Торонто Рэпторс" - 130:120;
"Финикс Санз" - "Кливленд Кавальерс" - 126:113;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Детройт Пистонс" - 124:131.