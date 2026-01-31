Чернобыльская АЭС на время осталась без питания

ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Атомные электростанции Украины в субботу утром снизили выработку из-за сбоя сети, Чернобыльская АЭС на короткое время осталась без питания, прямого влияния на ядерную безопасность нет, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.