Военный хирург рассказал о преимуществах жгута при наружных кровотечениях

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Быстрое и простое применение, а также более равномерная компрессия являются преимуществами разработанного военными медиками жгута-турникета в сравнении с другими системами остановки наружного кровотечения, рассказал академик РАН, начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-лейтенант Евгений Крюков.
"Наиболее часто жизнеугрожающие последствия ранений - это внутренние кровотечения, а также наружные кровотечения, где максимальное время для принятия действий не более 15 минут... Находившийся на снабжении с начала Великой Отечественной войны резиновый жгут Эсмарха создавал избыточное давление на ткани, несмотря на спасение жизни, часто приводил к тяжелым местным осложнениям и утратам конечностей. Ситуации, когда приходилось ампутировать конечности, были нередки, к сожалению. Разработанный военными медиками жгут–турникет , который накладывается намного проще и быстрее, дает более правильную равномерную компрессию, и, на сегодняшний день, безусловно включен в индивидуальные аптечки первой помощи", - сказал Крюков в ходе академических чтений РАН, посвященных современным проблемам и перспективам развития медицинских наук.