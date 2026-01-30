Военный хирург рассказал о преимуществах жгута при наружных кровотечениях

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Быстрое и простое применение, а также более равномерная компрессия являются преимуществами разработанного военными медиками жгута-турникета в сравнении с другими системами остановки наружного кровотечения, рассказал академик РАН, начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-лейтенант Евгений Крюков.