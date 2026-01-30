https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071322532.html
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины - РИА Новости, 30.01.2026
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был предсказуем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:29:00+03:00
2026-01-30T18:29:00+03:00
2026-01-30T19:33:00+03:00
в мире
москва
украина
россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
владимир путин
москва
украина
россия
2026
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
Азаров: отказ Зеленского от встречи с Путиным в Москве был предсказуем