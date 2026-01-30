Рейтинг@Mail.ru
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
18:29 30.01.2026 (обновлено: 19:33 30.01.2026)
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был предсказуем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
москва
украина
россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
владимир путин
в мире, москва, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), владимир путин
В мире, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Владимир Путин
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был предсказуем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками", — обрушился с критикой политик.
Азаров также добавил, что этот шаг стал "логическим продолжением линии" Зеленского, так как глава киевского режима стремится любыми способами сорвать переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник главы государства Юрий Ушаков также подчеркивал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
В миреМоскваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Владимир Путин
 
 
