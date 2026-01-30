Рейтинг@Mail.ru
12:30 30.01.2026 (обновлено: 12:42 30.01.2026)
Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС, заявил Зеленский
Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по... РИА Новости, 30.01.2026
В мире, Украина, Донбасс, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Запорожская АЭС, Страна.ua
Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС, заявил Зеленский

Зеленский: Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант - это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Фрагмент его заявления опубликовало украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
