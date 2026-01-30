Рейтинг@Mail.ru
МИД ЮАР объявил поверенного в делах посольства Израиля персоной нон грата
14:25 30.01.2026 (обновлено: 14:39 30.01.2026)
МИД ЮАР объявил поверенного в делах посольства Израиля персоной нон грата
в мире, израиль, юар, сирил рамафоса
© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 30 янв - РИА Новости. МИД ЮАР объявил поверенного в делах при посольстве Израиля персоной нор грата за оскорбительные публикации в официальных соцсетях Израиля в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы, сказано в заявлении ведомства.
"Департамент международных отношений и сотрудничества проинформировал правительство Государства Израиль о своем решении объявить господина Ариэля Сейдмана, поверенного в делах посольства Израиля, персоной нон грата", - сказано в заявлении.
Помимо использования соцсетей для "оскорбительных выпадов" в адрес Рамафосы, ЮАР обвиняет Израиль в "умышленном неинформировании" МИД страны о визитах высокопоставленных израильских чиновников.
В ведомстве заявили, что подобные действия представляют грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями, и призвали Израиль проявлять уважение к республике и принципам международного взаимодействия.
"Суверенитет Южной Африки и достоинство ее учреждений являются незыблемыми. Господин Сейдман должен покинуть Республику в течение 72 часов", - сказано в заявлении.
