МИД ЮАР объявил поверенного в делах посольства Израиля персоной нон грата

ПРЕТОРИЯ, 30 янв - РИА Новости. МИД ЮАР объявил поверенного в делах при посольстве Израиля персоной нор грата за оскорбительные публикации в официальных соцсетях Израиля в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы, сказано в заявлении ведомства.
"Департамент международных отношений и сотрудничества проинформировал правительство Государства Израиль о своем решении объявить господина Ариэля Сейдмана, поверенного в делах посольства Израиля, персоной нон грата", - сказано в заявлении.
В ведомстве заявили, что подобные действия представляют грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями, и призвали Израиль проявлять уважение к республике и принципам международного взаимодействия.
"Суверенитет Южной Африки и достоинство ее учреждений являются незыблемыми. Господин Сейдман должен покинуть Республику в течение 72 часов", - сказано в заявлении.