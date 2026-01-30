Рейтинг@Mail.ru
01:57 30.01.2026 (обновлено: 02:05 30.01.2026)
В феврале россиян ожидают длинные выходные
Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества и продлятся три дня, с 21 по 23 февраля включительно, рассказал РИА Новости доцент... РИА Новости, 30.01.2026
общество, россия, игорь балынин, день защитника отечества
Общество, Россия, Игорь Балынин, День защитника Отечества
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества и продлятся три дня, с 21 по 23 февраля включительно, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля", - сообщил Балынин.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
Производственный календарь на февраль 2026
Как отдыхаем в феврале 2026: полный календарь официальных выходных
