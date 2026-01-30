https://ria.ru/20260130/vykhodnye-2071110779.html
В феврале россиян ожидают длинные выходные
В феврале россиян ожидают длинные выходные - РИА Новости, 30.01.2026
В феврале россиян ожидают длинные выходные
Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества и продлятся три дня, с 21 по 23 февраля включительно, рассказал РИА Новости доцент... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:57:00+03:00
2026-01-30T01:57:00+03:00
2026-01-30T02:05:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002020909_0:126:3145:1895_1920x0_80_0_0_3370dd5079a5e09cfd94f424fc277f26.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-fevral-2025/
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002020909_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_ae2b887c7c3aec1ab4eede03a5358631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь балынин, день защитника отечества
Общество, Россия, Игорь Балынин, День защитника Отечества
В феврале россиян ожидают длинные выходные
РИА Новости: длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества