В феврале россиян ожидают длинные выходные

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества и продлятся три дня, с 21 по 23 февраля включительно, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.