Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ

Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Люди обычно заболевают им, съев фрукты на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.