https://ria.ru/20260130/virus-2071128563.html
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 30.01.2026
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ
Заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно, рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарик... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:01:00+03:00
2026-01-30T06:01:00+03:00
2026-01-30T13:10:00+03:00
индия
женева (город)
западная бенгалия
воз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_e7d1cc9c135e6dfe8ff739e4a00f022c.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070890092.html
https://ria.ru/20260130/virus-2071116582.html
индия
женева (город)
западная бенгалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9d1c32025b9c5fa4b0fd8a3f3194e22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, женева (город), западная бенгалия, воз, в мире
Индия, Женева (город), Западная Бенгалия, ВОЗ, В мире
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ
РИА Новости: заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно
ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно, рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарик Жазаревич.
"Инфекция вируса Нипах у человека вызывает широкий спектр клинических проявлений, от бессимптомной инфекции (субклинической) до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита", — сказал он.
В ВОЗ
добавили, что вирус Нипах относится к зоонозным, то есть передается человеку от животных, но может передаваться и через зараженную пищу, и напрямую между людьми.
"Передача вируса Нипах от человека к человеку может происходить также при тесном и длительном контакте с инфицированными людьми, а также в случаях, задокументированных как внутрибольничные передачи", — уточнил Жазаревич.
Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.
Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Люди обычно заболевают им, съев фрукты на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Случаи заражения вирусом Нипах выявили в Индии
в середине января. Индийский Минздрав утверждает, что заболевших только двое и ситуация находится под контролем.
На этом фоне многие страны Азии
, включая Вьетнам
, Сингапур
и Индонезию
, усилили меры санэпиднадзора.