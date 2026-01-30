Рейтинг@Mail.ru
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 30.01.2026 (обновлено: 13:10 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/virus-2071128563.html
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 30.01.2026
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ
Заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно, рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарик... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:01:00+03:00
2026-01-30T13:10:00+03:00
индия
женева (город)
западная бенгалия
воз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_e7d1cc9c135e6dfe8ff739e4a00f022c.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070890092.html
https://ria.ru/20260130/virus-2071116582.html
индия
женева (город)
западная бенгалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9d1c32025b9c5fa4b0fd8a3f3194e22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, женева (город), западная бенгалия, воз, в мире
Индия, Женева (город), Западная Бенгалия, ВОЗ, В мире
Заражение вирусом Нипах может быть без симптомов, заявили в ВОЗ

РИА Новости: заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно

© REUTERS / CK ThanseerМедики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / CK Thanseer
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно, рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарик Жазаревич.
"Инфекция вируса Нипах у человека вызывает широкий спектр клинических проявлений, от бессимптомной инфекции (субклинической) до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита", — сказал он.
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
29 января, 03:58
В ВОЗ добавили, что вирус Нипах относится к зоонозным, то есть передается человеку от животных, но может передаваться и через зараженную пищу, и напрямую между людьми.
"Передача вируса Нипах от человека к человеку может происходить также при тесном и длительном контакте с инфицированными людьми, а также в случаях, задокументированных как внутрибольничные передачи", — уточнил Жазаревич.

Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Люди обычно заболевают им, съев фрукты на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.

Случаи заражения вирусом Нипах выявили в Индии в середине января. Индийский Минздрав утверждает, что заболевших только двое и ситуация находится под контролем.
На этом фоне многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили меры санэпиднадзора.
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку
Вчера, 03:27
 
ИндияЖенева (город)Западная БенгалияВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала