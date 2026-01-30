Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 30.01.2026 (обновлено: 03:28 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/virus-2071116582.html
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку - РИА Новости, 30.01.2026
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку
Заражение вирусом Нипах происходит при контактах с животными-переносчиками, его возможности для передачи от человека к человеку при тесном контакте ограничены,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:27:00+03:00
2026-01-30T03:28:00+03:00
в мире
малайзия
западная бенгалия
индия
миланский университет
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289891_0:241:3210:2047_1920x0_80_0_0_59ed86a91aa24dce9ebdf049c9de33e2.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2071036707.html
https://ria.ru/20260125/virus-2070180346.html
малайзия
западная бенгалия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289891_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_43c0b0f32528e4505020dd4093411673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, западная бенгалия, индия, миланский университет, здоровье - общество
В мире, Малайзия, Западная Бенгалия, Индия, Миланский университет, Здоровье - Общество
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку

РИА Новости: вирус Нипах передается через биологические жидкости

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Заражение вирусом Нипах происходит при контактах с животными-переносчиками, его возможности для передачи от человека к человеку при тесном контакте ограничены, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско (Fabrizio Pregliasco).
"Этот патоген известен уже несколько лет и появился в 1999 году, например, среди свиноводов в Малайзии, но с тех пор распространился по всей Южной Азии. Зафиксировано более 700 случаев. Это зоонозное заболевание, его носителем являются летучие мыши, и передача от человека к человеку ограничена. Следовательно, заражение происходит через прямой контакт с животными, с инфицированными животными или зараженной пищей. Передача от человека к человеку кажется крайне редкой. Она происходила только внутри семей через биологические жидкости. Передача от человека к человеку выглядит крайне редким явлением", - заявил эксперт, также занимающий пост доцента отделения вирусологии факультета биомедицинских наук Миланского университета.
Манго - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности о смертельном вирусе Нипах
Вчера, 16:41
По словам Прельяско, в отличие от коронавируса Covid-19, заражение через биологические жидкости происходит при непосредственном контакте с больным животным или через зараженную пищу. Другими способами является очень тесный контакт между человеком, заразившимся от летучей мыши, и членом его семьи, который находится в тесном контакте с теми же биологическими жидкостями.
При этом Прельяско отметил, что для Нипаха не существует ни вакцины, ни отдельного препарата для лечения. По его словам, существует только терапия, применяемая для энцефалита, который обладает высоким уровнем смертности.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
 
В миреМалайзияЗападная БенгалияИндияМиланский университетЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала