Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку

РИМ, 30 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Заражение вирусом Нипах происходит при контактах с животными-переносчиками, его возможности для передачи от человека к человеку при тесном контакте ограничены, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско (Fabrizio Pregliasco).

"Этот патоген известен уже несколько лет и появился в 1999 году, например, среди свиноводов в Малайзии , но с тех пор распространился по всей Южной Азии. Зафиксировано более 700 случаев. Это зоонозное заболевание, его носителем являются летучие мыши, и передача от человека к человеку ограничена. Следовательно, заражение происходит через прямой контакт с животными, с инфицированными животными или зараженной пищей. Передача от человека к человеку кажется крайне редкой. Она происходила только внутри семей через биологические жидкости. Передача от человека к человеку выглядит крайне редким явлением", - заявил эксперт, также занимающий пост доцента отделения вирусологии факультета биомедицинских наук Миланского университета

По словам Прельяско, в отличие от коронавируса Covid-19, заражение через биологические жидкости происходит при непосредственном контакте с больным животным или через зараженную пищу. Другими способами является очень тесный контакт между человеком, заразившимся от летучей мыши, и членом его семьи, который находится в тесном контакте с теми же биологическими жидкостями.

При этом Прельяско отметил, что для Нипаха не существует ни вакцины, ни отдельного препарата для лечения. По его словам, существует только терапия, применяемая для энцефалита, который обладает высоким уровнем смертности.