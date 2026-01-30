Ульянов прокомментировал созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой.