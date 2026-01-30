Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
19:35 30.01.2026
Ульянов прокомментировал созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ
в мире
Ульянов прокомментировал созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
Вчера, 19:32
"Объективных поводов для этой сессии не было, потому что на украинских атомных электростанциях под контролем Киева за последние месяцы ничего не изменилось", - сказал дипломат по итогам внеочередной сессии. Он подчеркнул, что это также подтверждается информационными сводками генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"То есть все в данном случае продиктовано политической "целесообразностью" - в кавычках", - пояснил Ульянов.
Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой.
"Связана такая срочность, мне кажется, не с проблематикой, которой занимается МАГАТЭ, а с тем, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре электрические подстанции пришли в бедственное положение, и украинцы ищут те или иные возможности для того, чтобы российская сторона снизила интенсивность ударов или прекратила их вообще", - добавил постпред РФ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание по Украине, сообщил Ульянов
29 января, 21:12
 
Нидерланды, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Вена, Рафаэль Гросси, Россия, В мире
 
 
