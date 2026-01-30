Рейтинг@Mail.ru
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 30.01.2026 (обновлено: 11:49 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ukrop-2071180283.html
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа - РИА Новости, 30.01.2026
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
Около 130 килограмм наркотика обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Дагестане при досмотре партии импортного укропа на складе временного хранения (СВХ),... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:43:00+03:00
2026-01-30T11:49:00+03:00
здоровье - общество
республика дагестан
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071180738_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_10367e8085f22526544151b340bb6e35.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070838500.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071180738_0:0:2561:1920_1920x0_80_0_0_f4e77bd1db19d5ae42d05eea06408cdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика дагестан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа

В Дагестан пытались провезти около 130 кг наркотика под видом укропа

© Фото : РоссельхознадзорНаркотическое средство, обнаруженное на СВХ "Виадук" в Дагестане при досмотре импортного укропа
Наркотическое средство, обнаруженное на СВХ Виадук в Дагестане при досмотре импортного укропа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Россельхознадзор
Наркотическое средство, обнаруженное на СВХ "Виадук" в Дагестане при досмотре импортного укропа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Около 130 килограмм наркотика обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Дагестане при досмотре партии импортного укропа на складе временного хранения (СВХ), сообщили в пресс-службе управления.
"В ходе карантинного фитосанитарного контроля на СВХ "Виадук" предотвращен ввоз 129 килограмм наркотического средства. В ходе досмотра сотрудником управления партии импортного укропа, ввезенного автотранспортом, обнаружены пакеты с растительным веществом, имеющим сходство с марихуаной. Они были спрятаны на дне коробок с укропом", – говорится в сообщении.
Информацию направили в УФСБ России по Дагестан, сотрудники которого произвели досмотр всей партии поступившей из-за рубежа продукции. Пакеты с растительным веществом опечатали и изъяли, пробы направили на экспертизу.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
28 января, 18:25
 
Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала