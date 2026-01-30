https://ria.ru/20260130/ukrop-2071180283.html
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа - РИА Новости, 30.01.2026
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
Около 130 килограмм наркотика обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Дагестане при досмотре партии импортного укропа на складе временного хранения (СВХ),... РИА Новости, 30.01.2026
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
В Дагестан пытались провезти около 130 кг наркотика под видом укропа