АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Выделение значительных бюджетов на оборону и ускорение темпов работы российской оборонной промышленности заставили Запад отказаться от завышенных ожиданий и признать поражение в конфликте на Украине, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.

Кая Каллас. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности, заявила глава дипломатии ЕС

"Серьёзные оборонные бюджеты и растущие производственные возможности России вынудили Запад снять "розовые очки" и признать, что расчёты по Украине не оправдались", — заявил собеседник агентства.

По оценке аналитика, одним из ключевых факторов стало системное наращивание оборонных расходов и переориентация промышленности России на длительное противостояние. Он полагает, что устойчивые производственные цепочки и масштаб выпуска вооружений позволили Москве компенсировать внешнее давление и сохранить инициативу, тогда как западные страны столкнулись с ограничениями собственных оборонных мощностей.

Эксперт также указывает, что ожидания Запада относительно быстрого истощения российских ресурсов не подтвердились. По его мнению, санкционное давление не привело к критическому ослаблению оборонного сектора, а, напротив, ускорило процессы импортозамещения и мобилизации промышленного потенциала, что изменило баланс в пользу России.

Кроме того, аналитик считает, что рост военных расходов и темпов производства в России обнажил структурные проблемы западной поддержки Украины. В его оценке, зависимость Киева от внешних поставок, политические разногласия внутри западных стран и рост финансовых издержек постепенно снижают готовность к дальнейшей эскалации, что и приводит к пересмотру первоначальных стратегических установок.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби . В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса , признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.