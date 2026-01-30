Рост ОПК России заставил Запад снять розовые очки, заявил аналитик

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Выделение значительных бюджетов на оборону и ускорение темпов работы российской оборонной промышленности заставили Запад отказаться от завышенных ожиданий и признать поражение в конфликте на Украине, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.
Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев, заявили в Турции
27 февраля 2025, 05:38
По оценке аналитика, одним из ключевых факторов стало системное наращивание оборонных расходов и переориентация промышленности России на длительное противостояние. Он полагает, что устойчивые производственные цепочки и масштаб выпуска вооружений позволили Москве компенсировать внешнее давление и сохранить инициативу, тогда как западные страны столкнулись с ограничениями собственных оборонных мощностей.
Эксперт также указывает, что ожидания Запада относительно быстрого истощения российских ресурсов не подтвердились. По его мнению, санкционное давление не привело к критическому ослаблению оборонного сектора, а, напротив, ускорило процессы импортозамещения и мобилизации промышленного потенциала, что изменило баланс в пользу России.
Кроме того, аналитик считает, что рост военных расходов и темпов производства в России обнажил структурные проблемы западной поддержки Украины. В его оценке, зависимость Киева от внешних поставок, политические разногласия внутри западных стран и рост финансовых издержек постепенно снижают готовность к дальнейшей эскалации, что и приводит к пересмотру первоначальных стратегических установок.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
