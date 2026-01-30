Жительница Приамурья подозревается в убийстве сына

Как уточнили в СУСК, подозреваемая задержана, в настоящее время с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления. Решается вопрос заключения ее под стражу. Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.