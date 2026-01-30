Рейтинг@Mail.ru
Жительница Приамурья подозревается в убийстве сына - РИА Новости, 30.01.2026
06:13 30.01.2026
Жительница Приамурья подозревается в убийстве сына
Жительница Приамурья подозревается в убийстве сына
Следователи возбудили уголовное дело против 40-летней жительницы Шимановска Амурской области, она подозревается в удушении своего маленького сына, сообщает СУСК РИА Новости, 30.01.2026
2026
Происшествия
Жительница Приамурья подозревается в убийстве сына

В Амурской области завели дело на подозреваемую в удушении сына

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 40-летней жительницы Шимановска Амурской области, она подозревается в удушении своего маленького сына, сообщает СУСК региона.
"В отношении 40-летней жительницы города Шимановска возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствием установлено, что 29 января в вечернее время подозреваемая, находясь у себя дома в городе Шимановске, совершила убийство путем удушения своего сына", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, подозреваемая задержана, в настоящее время с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления. Решается вопрос заключения ее под стражу. Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.
