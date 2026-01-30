Рейтинг@Mail.ru
Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/tramp-2071117805.html
Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы
Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы - РИА Новости, 30.01.2026
Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы расшатать политическую ситуацию на острове изнутри, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:33:00+03:00
2026-01-30T03:33:00+03:00
в мире
куба
венесуэла
сша
дональд трамп
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071115344.html
https://ria.ru/20260128/kuba-2070859455.html
куба
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, венесуэла, сша, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Куба, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы

РИА Новости: Розенталь рассказал, что Трамп ищет раскол в кубинских элитах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы расшатать политическую ситуацию на острове изнутри, такое мнение выразил РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
"Я думаю, что Трамп будет искать какой-то раскол в кубинских элитах. Он будет искать тех игроков, на которых он может сделать ставку и попытаться режим расшатать изнутри, потому что без внутренней оппозиции в режиме это делается значительно сложнее, а социально-экономическая ситуация, конечно, способствует вот этому расколу элит", - отметил Розенталь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
03:16
По его словам, пока сложно сказать, что происходит в партийной верхушке на Кубе. Неизвестно, насколько консолидированы кубинские элиты, существуют ли среди них серьезные разногласия, на которых может сыграть администрация Трампа.
"Приостановка поставок венесуэльской нефти на Кубу усугубит экономический кризис на острове, что может повлиять на консолидацию кубинских элит", - добавил глава ИЛА РАН.
Розенталь отметил, что еще одна опасность для острова заключается в сокращении выплат кубинским врачам за счет Венесуэлы.
"Ведь Венесуэла может перестать оплачивать кубинские медицинские услуги. А по этой статье Куба получает еще больше. И это еще сильнее усилит экономические сложности, которые сегодня есть на Кубе", - подчеркнул Розенталь.
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США хотели бы видеть смену власти на Кубе, заявил Рубио
28 января, 20:40
 
В миреКубаВенесуэлаСШАДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала