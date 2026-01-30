Директор ИЛА РАН рассказал о тактике Трампа в отношении Кубы

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы расшатать политическую ситуацию на острове изнутри, такое мнение выразил РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
"Я думаю, что Трамп будет искать какой-то раскол в кубинских элитах. Он будет искать тех игроков, на которых он может сделать ставку и попытаться режим расшатать изнутри, потому что без внутренней оппозиции в режиме это делается значительно сложнее, а социально-экономическая ситуация, конечно, способствует вот этому расколу элит", - отметил Розенталь.
По его словам, пока сложно сказать, что происходит в партийной верхушке на Кубе. Неизвестно, насколько консолидированы кубинские элиты, существуют ли среди них серьезные разногласия, на которых может сыграть администрация Трампа.
"Приостановка поставок венесуэльской нефти на Кубу усугубит экономический кризис на острове, что может повлиять на консолидацию кубинских элит", - добавил глава ИЛА РАН.
Розенталь отметил, что еще одна опасность для острова заключается в сокращении выплат кубинским врачам за счет Венесуэлы.
"Ведь Венесуэла может перестать оплачивать кубинские медицинские услуги. А по этой статье Куба получает еще больше. И это еще сильнее усилит экономические сложности, которые сегодня есть на Кубе", - подчеркнул Розенталь.
