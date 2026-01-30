https://ria.ru/20260130/tarasova-2071324393.html
"Своими глазами видела": Тарасова рассказала о четверном прыжке Трусовой
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя исполнение вице-чемпионкой Олимпийских игр 2022 года Александрой Трусовой четверного лутца, сказала, что своими глазами видела этот прыжок, и назвала фигуристку очень талантливой и способной.
Трусова в пятницу опубликовала видеозапись, на которой демонстрируется, как она исполняет лутц в четыре оборота на тренировке. Фигуристка регулярно исполняла этот, а также другие элементы ультра-си на протяжении карьеры. В августе прошлого года Трусова родила сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Она включена в число участниц чемпионата России по прыжкам, который пройдет в субботу-воскресенье в Москве.
"Дай бог, что у нас есть такой способный человек, она очень талантливая девочка, - сказала Тарасова РИА Новости. - Сейчас я на тренировке перед чемпионатом России
по прыжкам, сама только что видела, как она прыгнула четверной лутц, докрутила его. Конечно, я буду смотреть завтра и послезавтра этот турнир".