"Своими глазами видела": Тарасова рассказала о четверном прыжке Трусовой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя исполнение вице-чемпионкой Олимпийских игр 2022 года Александрой Трусовой четверного лутца, сказала, что своими глазами видела этот прыжок, и назвала фигуристку очень талантливой и способной.

Трусова в пятницу опубликовала видеозапись, на которой демонстрируется, как она исполняет лутц в четыре оборота на тренировке. Фигуристка регулярно исполняла этот, а также другие элементы ультра-си на протяжении карьеры. В августе прошлого года Трусова родила сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Она включена в число участниц чемпионата России по прыжкам, который пройдет в субботу-воскресенье в Москве.