Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы
17:00 30.01.2026 (обновлено: 17:51 30.01.2026)
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы - РИА Новости, 30.01.2026
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы
Басманный суд Москвы продлил до мая сроки содержания под стражей фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы водителям Александру Зайцеву и Андрею... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
россия
амурская область
иркутская область
служба безопасности украины
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, россия, амурская область, иркутская область, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Амурская область, Иркутская область, Служба безопасности Украины
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы

Суд продлил арест двум водителям по делу об атаке БПЛА на аэродромы в регионах

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до мая сроки содержания под стражей фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы водителям Александру Зайцеву и Андрею Меркурьеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 1 мая 2026 года", - огласил решение судья.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО
25 февраля 2025, 09:06
Ранее суд продлил на аналогичный срок аресты водителям Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Никто из них вину не признает. Как сообщалось в СМИ, водитель Василий Пытиков, которого также считают причастным к преступлению, погиб. Эту информацию РИА Новости подтвердил участник процесса.
Фигурантам вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ).
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, также фигурантам добавили статью 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Согласно ходатайству о продлении меры пресечения фигурантам, в результате террористических актов был причинен ущерб в размере 2 миллиардов рублей.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине
5 июня 2025, 07:27
Также из него следует, что не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства СБУ создали террористическое сообщество с целью совершения терактов на территории РФ, в которое вовлекли уроженцев Украины: Тимофеева* и Тимофееву*, Борисовского и других неустановленных лиц, определив в качестве целей терактов военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В свою очередь, Тимофеев* для перевозки средств поражения к местам атак вовлек в организованную группу водителей Рюмина, Зайцева, Пытикова, Канурина и Меркурьева.
Минобороны РФ 1 июня 2025 года сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину Тимофееву*.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
11 июня 2025, 02:20
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьИркутская областьСлужба безопасности Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
