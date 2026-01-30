Человек в наручниках. Архивное фото

Человек в наручниках

Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до мая сроки содержания под стражей фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы водителям Александру Зайцеву и Андрею Меркурьеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей до 1 мая 2026 года", - огласил решение судья.

Ранее суд продлил на аналогичный срок аресты водителям Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Никто из них вину не признает. Как сообщалось в СМИ, водитель Василий Пытиков, которого также считают причастным к преступлению, погиб. Эту информацию РИА Новости подтвердил участник процесса.

Фигурантам вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ).

Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, также фигурантам добавили статью 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Согласно ходатайству о продлении меры пресечения фигурантам, в результате террористических актов был причинен ущерб в размере 2 миллиардов рублей.

Также из него следует, что не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства СБУ создали террористическое сообщество с целью совершения терактов на территории РФ, в которое вовлекли уроженцев Украины : Тимофеева* и Тимофееву*, Борисовского и других неустановленных лиц, определив в качестве целей терактов военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях . В свою очередь, Тимофеев* для перевозки средств поражения к местам атак вовлек в организованную группу водителей Рюмина, Зайцева , Пытикова, Канурина и Меркурьева

Минобороны РФ 1 июня 2025 года сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях , ликвидированы, жертв среди персонала нет.

На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину Тимофееву*.