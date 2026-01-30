Дмитриев прокомментировал визит Стармера в Китай

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, отметив, что в Китае с ним обращались бесцеремонно.
"Китай уже оказывает давление на Стармера", - написал он на странице в соцсети X. Дмитриев сопроводил свой пост видео, где Стармера во время прохода рядом с почетным караулом передвинули ближе к встречавшим его солдатам. При этом глава РФПИ употребил выражение push around - с английского его можно перевести как "толкать" и как "помыкать".
© Getty Images / Carl CourtПремьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время торжественного приветствия в Пекине
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время торжественного приветствия в Пекине
Ранее Стармер прибыл в Китай во главе делегации министров и десятков представителей крупного британского бизнеса с первым за восемь лет визитом британского премьера в страну. В четверг премьер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита стороны подписали 10 соглашений о торговле и сотрудничестве в различных сферах.