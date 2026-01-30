Рейтинг@Mail.ru
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ
16:43 30.01.2026 (обновлено: 16:52 30.01.2026)
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ
Британская делегация в Китае во главе с премьер-министром Киром Стармером в среду заказала галлюциногенные грибы во время обеда в популярном пекинском ресторане РИА Новости, 30.01.2026
в мире
китай
пекин
сша
кир стармер
джанет йеллен
си цзиньпин
в мире, китай, пекин, сша, кир стармер, джанет йеллен, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, США, Кир Стармер, Джанет Йеллен, Си Цзиньпин
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ

Telegraph: Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай
ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Британская делегация в Китае во главе с премьер-министром Киром Стармером в среду заказала галлюциногенные грибы во время обеда в популярном пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang, пишет газета Telegraph.
"Когда Кир Стармер приземлился в Китае в среду, его первой остановкой был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением галлюциногенных грибов. Делегация премьер-министра, состоящая из 140 человек, забронировала весь ресторан и незамедлительно заказала самые известные блюда заведения, в том числе знаменитые грибы "Цзянь Шоу Цин" которые при неправильном приготовлении могут вызвать галлюцинации", - пишет здание.
Yi Zuo Yi Wang, который находится в центре Пекина недалеко от британского посольства, известен своими блюдами юннаньской кухни. В 2023 году блюдо из грибов заказала бывшая тогда министром финансов США Джанет Йеллен.
В ходе обеда в среду Стармер заказал ребрышки со сливами, рулеты из говядины с мятой и грибы с баклажанами и черным чесноком. Как отмечается, заведение Стармеру рекомендовал посол Британии в Пекине Питер Уилсон.
Хозяин ресторана подарил премьер-министру и каждому члену делегации статуэтку летающей лошади, изготовленную местным художником в ознаменование наступающего года лошади.
Ранее Стармер прибыл в Китай во главе делегации министров и десятков представителей крупного британского бизнеса с первым за восемь лет визитом британского премьера в страну. В четверг премьер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита стороны подписали 10 соглашений о торговле и сотрудничестве в различных сферах.
