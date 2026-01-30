МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Терноватое Запорожской области и Бересток Донецкой Народной Республики и взяли под контроль пункт Речное в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

За неделю ВС РФ уничтожила 8580 военнослужащих ВСУ . Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США , переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 634 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 404 танка и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 952 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 186 единиц специальной военной автомобильной техники.

Успехи на всех фронтах

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике , сообщило журналистам Минобороны РФ. Российские подразделения группировки "Центр" в ходе наступательных действий в течение недели уничтожили более 2680 военнослужащих ВСУ, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

ВСУ потеряли более 1020 военных, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины , а также ВСУ, сообщило в пятницу МО РФ.

ВСУ за неделю потеряли до 315 военных и 54 автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр". Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области . Подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное в Запорожской области. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 1,3 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за неделю потеряли более 950 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север". Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка.

Силами ПВО за неделю сбиты 822 БПЛА самолетного типа и 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны. Вооруженные силы РФ уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США. ВСУ в районе Терноватого Запорожской области потеряли большое количество живой силы и более 20 единиц бронированной и автотехники.

Собака лает, а караван идет

Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта в ходе общения с украинской прессой заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.

Президент РФ Владимир Путин инициативно Зеленского никуда не приглашал и не предлагал ему встреч, сообщил Песков, добавив, что приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, это важно помнить.

Говоря о заявлениях Киева в отношении Донбасса, Песков заявил, что динамика на фронте говорит сама за себя.

Зачистка предателей и шпионов

Арестован находившийся в международном розыске фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", он находится в московском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости информированный источник. Позднее арестованный признал вину.

Задержан агент спецслужб Украины, планировавший убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге , у него изъят пистолет с глушителем, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Задержанный в Санкт-Петербурге агент спецслужб Украины заявил на видео от ФСБ, что должен был за вознаграждение убить подполковника.

Жительница Джанкойского района Крыма получила 15 лет колонии за госизмену, она собирала для военной разведки Украины данные о расположении военных аэродромов и средств ПВО, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Преступления киевского режима

В 2025 году ВСУ выпустили по российским гражданским объектам более 130 тысяч боеприпасов, с 2022 года этот показатель перевалил за 360 тысяч прилетов, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . Более тысячи российских граждан погибли от атак ВСУ в 2025 году, ранения за тот же период получили свыше 5,4 тысячи гражданских лиц, добавил он. В 2025 году от атак ВСУ погибли 22 ребенка, около 271 получили ранения различной степени тяжести, добавил Мирошник.

По вине украинского руководства и украинских военных с февраля 2022 года погибли как минимум 7,7 тысячи мирных жителей. Более 40 тысяч мирных жителей в Донбассе пострадали от атак ВСУ с 2014 года, около 12,3 тысяч из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима. Почти 3 тысячи мирных жителей получили ранения в результате атак украинских дронов в 2025 году, сообщил Мирошник.