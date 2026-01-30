Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, ИКИ РАН. Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономииРАН.

« "Довольно разочаровывающим оказалось ожидание крупных активных областей, которые шесть дней назад, 24 января, произвели двойной (или даже тройной) мощный взрыв на обратной стороне Солнца. На левом краю светила, там, где, по прогнозам, должны были появиться полные энергии огромные группы пятен, из-за горизонта к Земле вышли жалкие обломки", — пишут ученые в Telegram-канале.

По их словам, крупные активные центры почти полностью разрушились менее чем за неделю. Но они все же смогли подогреть ситуацию: если 28 и 29 января на видимой стороне Солнца произошло всего четыре слабых вспышки, а индекс солнечной активности опустился до 1,7 из 10, то сегодня вспышек было уже семь, а индекс вернулся в желтую зону (3,5 из 10).

« "Перспективы этих процессов тем не менее печальны. Скорее всего, области сожгут остатки энергии за два-три следующих дня и гордо, а главное — тихо умрут на глазах у всей Земли в первых числах февраля", — считают в лаборатории.

Как полагают специалисты, столь малый срок жизни крупных групп пятен может стать характерным для нынешней стадии солнечного цикла. А сценарий, когда энергия накапливается быстро, затем пятна быстро распадаются после крупной вспышки, — базовым для 2026 года.

В лаборатории считают, что это сильно осложнит прогнозирование, так как крупная вспышка может произойти почти в любой момент там, где за три-четыре дня еще ничего не было.

Астрономы уточнили, что все сегодняшние вспышки относились к обычному классу С, а их баллы не превышали С1.7. Последний раз столько же вспышек за сутки зафиксировали 26 января, они были мощнее, но тоже соответствовали классу С. Последняя вспышка класса М произошла 21 января, а единственная с начала года вспышка максимального класса Х — 18 января.