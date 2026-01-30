https://ria.ru/20260130/solntse-2071217486.html
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце - РИА Новости, 30.01.2026
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:25:00+03:00
2026-01-30T13:25:00+03:00
2026-01-30T16:33:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071216771_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_1f756534a1e79448415b559b10e5245f.jpg
https://ria.ru/20260121/kosmos-2069258657.html
https://ria.ru/20260129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071216771_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_756251bfb9be7ac92b797ee23a389015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
Ученые назвали быстро исчезнувшие пятна на Солнце жалкими обломками
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
«
"Довольно разочаровывающим оказалось ожидание крупных активных областей, которые шесть дней назад, 24 января, произвели двойной (или даже тройной) мощный взрыв на обратной стороне Солнца. На левом краю светила, там, где, по прогнозам, должны были появиться полные энергии огромные группы пятен, из-за горизонта к Земле вышли жалкие обломки", — пишут ученые в Telegram-канале.
По их словам, крупные активные центры почти полностью разрушились менее чем за неделю. Но они все же смогли подогреть ситуацию: если 28 и 29 января на видимой стороне Солнца произошло всего четыре слабых вспышки, а индекс солнечной активности опустился до 1,7 из 10, то сегодня вспышек было уже семь, а индекс вернулся в желтую зону (3,5 из 10).
«
"Перспективы этих процессов тем не менее печальны. Скорее всего, области сожгут остатки энергии за два-три следующих дня и гордо, а главное — тихо умрут на глазах у всей Земли в первых числах февраля", — считают в лаборатории.
Как полагают специалисты, столь малый срок жизни крупных групп пятен может стать характерным для нынешней стадии солнечного цикла. А сценарий, когда энергия накапливается быстро, затем пятна быстро распадаются после крупной вспышки, — базовым для 2026 года.
В лаборатории считают, что это сильно осложнит прогнозирование, так как крупная вспышка может произойти почти в любой момент там, где за три-четыре дня еще ничего не было.
Астрономы уточнили, что все сегодняшние вспышки относились к обычному классу С, а их баллы не превышали С1.7. Последний раз столько же вспышек за сутки зафиксировали 26 января, они были мощнее, но тоже соответствовали классу С. Последняя вспышка класса М произошла 21 января, а единственная с начала года вспышка максимального класса Х — 18 января.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.