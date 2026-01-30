Рейтинг@Mail.ru
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:25 30.01.2026 (обновлено: 16:33 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/solntse-2071217486.html
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце - РИА Новости, 30.01.2026
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце
Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:25:00+03:00
2026-01-30T16:33:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071216771_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_1f756534a1e79448415b559b10e5245f.jpg
https://ria.ru/20260121/kosmos-2069258657.html
https://ria.ru/20260129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071216771_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_756251bfb9be7ac92b797ee23a389015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
Ученые разочаровались из-за быстро исчезнувших пятен на Солнце

Ученые назвали быстро исчезнувшие пятна на Солнце жалкими обломками

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramГруппа пятен практически исчезла на Солнце
Группа пятен практически исчезла на Солнце - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Группа пятен практически исчезла на Солнце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Группа пятен, породившая сильную вспышку на обратной стороне Солнца, практически исчезла к тому времени, как вышла на видимую сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«

"Довольно разочаровывающим оказалось ожидание крупных активных областей, которые шесть дней назад, 24 января, произвели двойной (или даже тройной) мощный взрыв на обратной стороне Солнца. На левом краю светила, там, где, по прогнозам, должны были появиться полные энергии огромные группы пятен, из-за горизонта к Земле вышли жалкие обломки", — пишут ученые в Telegram-канале.

Система планет TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе
21 января, 11:13
По их словам, крупные активные центры почти полностью разрушились менее чем за неделю. Но они все же смогли подогреть ситуацию: если 28 и 29 января на видимой стороне Солнца произошло всего четыре слабых вспышки, а индекс солнечной активности опустился до 1,7 из 10, то сегодня вспышек было уже семь, а индекс вернулся в желтую зону (3,5 из 10).
«

"Перспективы этих процессов тем не менее печальны. Скорее всего, области сожгут остатки энергии за два-три следующих дня и гордо, а главное — тихо умрут на глазах у всей Земли в первых числах февраля", — считают в лаборатории.

Как полагают специалисты, столь малый срок жизни крупных групп пятен может стать характерным для нынешней стадии солнечного цикла. А сценарий, когда энергия накапливается быстро, затем пятна быстро распадаются после крупной вспышки, — базовым для 2026 года.
В лаборатории считают, что это сильно осложнит прогнозирование, так как крупная вспышка может произойти почти в любой момент там, где за три-четыре дня еще ничего не было.
Астрономы уточнили, что все сегодняшние вспышки относились к обычному классу С, а их баллы не превышали С1.7. Последний раз столько же вспышек за сутки зафиксировали 26 января, они были мощнее, но тоже соответствовали классу С. Последняя вспышка класса М произошла 21 января, а единственная с начала года вспышка максимального класса Х — 18 января.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
29 января, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала