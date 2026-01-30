В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей

Кроме того, петербургскими следователями расследуется дело о содействии террористической деятельности. По данным следствия, 29 января 2026 года неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, через мессенджер ввели в заблуждение малолетнего, представившись правоохранителями. Угрожая привлечением к уголовной ответственности его и его родителей, они заставили его поджечь автомобиль полицейского.