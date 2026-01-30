Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sk-2071330155.html
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей - РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам поджогов автомобилей правоохранителей несовершеннолетними, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:23:00+03:00
2026-01-30T19:23:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260130/shkola-2071303606.html
https://ria.ru/20260130/poiski-2071124677.html
санкт-петербург
россия
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей

В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей детьми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам поджогов автомобилей правоохранителей несовершеннолетними, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Учитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе
Вчера, 17:11
По данным следствия, 29 января 2026 года подозреваемая, получая через мессенджер указания от вымышленных правоохранителей, находясь на прилегающей к отделу вневедомственной охраны по Красносельскому району территории, облила горючей жидкостью служебный автомобиль и подожгла его. В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Кроме того, петербургскими следователями расследуется дело о содействии террористической деятельности. По данным следствия, 29 января 2026 года неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, через мессенджер ввели в заблуждение малолетнего, представившись правоохранителями. Угрожая привлечением к уголовной ответственности его и его родителей, они заставили его поджечь автомобиль полицейского.
"Ввиду того, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, следователями проведен допрос его родителей, а также обыски по месту жительства. Также будут направлены соответствующие письма в комиссию по делам несовершеннолетних", - добавляется в сообщении.
Следователями осмотрены места происшествий, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Вчера, 05:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала