В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей - РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам поджогов автомобилей правоохранителей несовершеннолетними, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:23:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей
В Петербурге завели уголовные дела после поджогов авто правоохранителей детьми
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по фактам поджогов автомобилей правоохранителей несовершеннолетними, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ
(террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 января 2026 года подозреваемая, получая через мессенджер указания от вымышленных правоохранителей, находясь на прилегающей к отделу вневедомственной охраны по Красносельскому району
территории, облила горючей жидкостью служебный автомобиль и подожгла его. В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Кроме того, петербургскими следователями расследуется дело о содействии террористической деятельности. По данным следствия, 29 января 2026 года неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, через мессенджер ввели в заблуждение малолетнего, представившись правоохранителями. Угрожая привлечением к уголовной ответственности его и его родителей, они заставили его поджечь автомобиль полицейского.
"Ввиду того, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, следователями проведен допрос его родителей, а также обыски по месту жительства. Также будут направлены соответствующие письма в комиссию по делам несовершеннолетних", - добавляется в сообщении.
Следователями осмотрены места происшествий, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.