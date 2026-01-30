Названы российские регионы, где пьют больше всего сидра

«

"Популярнее всего этот напиток оказался в Белгородской области - там за июль-декабрь 2025 года на 1 тысячу человек пришлось 826 литров выпитого сидра. Следом идет Ленинградская область - там показатель составил 803 литра. На третьем месте - Мурманская область с 713 литрами, четвертом - Архангельская (702 литра). Замыкает пятерку регионов-любителей сидра Республика Коми (688 литров)", - рассказали в ЦРПТ.