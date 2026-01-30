https://ria.ru/20260130/shkola-2071109843.html
Онищенко назвал условия, при которых можно не идти в школу
Дети могут временно не посещать школу в зимний период при неблагоприятных погодных условиях или росте заболеваемости гриппом или ОРЗ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
Онищенко назвал условия, при которых можно не идти в школу
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дети могут временно не посещать школу в зимний период при неблагоприятных погодных условиях или росте заболеваемости гриппом или ОРЗ, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, вся территория России
разделена на климатические зоны, для каждой из которых действуют свои нормативы.
"Условно говоря, у нас в Москве
после -20 градусов уже детей отпускают. Допустим, в Якутии температура другая — там 40, по-моему, градусов, когда дети уже не ходят в школу", — отметил Онищенко
.
Он добавил, что еще одной причиной для приостановки очного обучения может стать рост заболеваемости.
"Класс в школе, где 30% детей не пришло на занятия, распускается решением директора… Если в школе 2-3 класса ушли вот так на карантин, значит, может быть принято решение по целой школе", - сказал академик, добавив, что в принятии решения также участвуют классные руководители, а родители учащихся обязательно ставятся в известность.
Ранее сообщалось, что снегопад, который обрушился на Москву в ночь на вторник, будет идти с перерывами до конца января. Кроме того, в столице ожидается похолодание: температура в субботу, по данным синоптиков, преодолеет отметку в минус 23 градуса.