Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость

АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Легенда советской и казахстанской сцены Роза Рымбаева в интервью РИА Новости рассказала, что сохранять молодость ей помогает внутренняя гармония и радость от любимого дела.

"Скорее всего, это внутренняя гармония. Я счастливая певица. Я пою на сцене, гастролирую по разным странам, меня слушают, аплодируют, понимают мою музыку. Для меня самое главное быть со своим слушателем, вместе петь", - сказала Рымбаева отвечая на вопрос агентства, что ей помогает сохранять молодость.

Певица также рассказала о главном для себя ритуале перед выходом на сцену. По словам Рымбаевой, важно просто успокоиться, выпить чашку чая и быть полностью готовой к выступлению. "Прежде всего нужно знать свой репертуар наизусть и выходить на сцену уверенно", - отметила она.