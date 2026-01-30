Рейтинг@Mail.ru
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость - РИА Новости, 30.01.2026
16:07 30.01.2026
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость - РИА Новости, 30.01.2026
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость
Легенда советской и казахстанской сцены Роза Рымбаева в интервью РИА Новости рассказала, что сохранять молодость ей помогает внутренняя гармония и радость от... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:07:00+03:00
2026-01-30T16:07:00+03:00
сопот, казахстан, узбекистан, роберт рождественский
Сопот, Казахстан, Узбекистан, Роберт Рождественский
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость

Роза Рымбаева рассказала, что выглядеть молодо ей помогает внутренняя гармония

АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Легенда советской и казахстанской сцены Роза Рымбаева в интервью РИА Новости рассказала, что сохранять молодость ей помогает внутренняя гармония и радость от любимого дела.
"Скорее всего, это внутренняя гармония. Я счастливая певица. Я пою на сцене, гастролирую по разным странам, меня слушают, аплодируют, понимают мою музыку. Для меня самое главное быть со своим слушателем, вместе петь", - сказала Рымбаева отвечая на вопрос агентства, что ей помогает сохранять молодость.
Певица также рассказала о главном для себя ритуале перед выходом на сцену. По словам Рымбаевой, важно просто успокоиться, выпить чашку чая и быть полностью готовой к выступлению. "Прежде всего нужно знать свой репертуар наизусть и выходить на сцену уверенно", - отметила она.
Советская и казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева имеет большую значимость в казахстанской культуре, имеет народное звание "Примадонна казахской эстрады". Рымбаева участвовала в легендарном "Интервидение" в 1977 году в польском Сопоте, где представила две композиции - "Озарение" на стихи Роберта Рождественского и "Табуны", заняв шестое место. Талант Розы Рымбаевой высоко ценят и за пределами Казахстана. Певица является заслуженной артисткой Узбекистана и заслуженным деятелем искусств Киргизии, а в 2005 году была удостоена именной звезды на Площади звезд эстрады в Москве.
Эстрадная певица Роза Рымбаева, лауреат международного конкурса Золотой Орфей, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Поющий соловей Средней Азии", покоривший "Интервидение": необычная история
19 сентября 2025, 08:22
 
СопотКазахстанУзбекистанРоберт Рождественский
 
 
