https://ria.ru/20260130/rymbaeva-2071281467.html
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость - РИА Новости, 30.01.2026
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость
Легенда советской и казахстанской сцены Роза Рымбаева в интервью РИА Новости рассказала, что сохранять молодость ей помогает внутренняя гармония и радость от... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:07:00+03:00
2026-01-30T16:07:00+03:00
2026-01-30T16:07:00+03:00
сопот
казахстан
узбекистан
роберт рождественский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042692901_0:35:3008:1727_1920x0_80_0_0_a4c8a615fbb604ba3412ce3230592a46.jpg
https://ria.ru/20250919/rymbaeva-2042686240.html
сопот
казахстан
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042692901_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_f4dbe676f0d8f2f1b0955e4bed7c112a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сопот, казахстан, узбекистан, роберт рождественский
Сопот, Казахстан, Узбекистан, Роберт Рождественский
Роза Рымбаева рассказала, как ей удается сохранить молодость
Роза Рымбаева рассказала, что выглядеть молодо ей помогает внутренняя гармония
АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Легенда советской и казахстанской сцены Роза Рымбаева в интервью РИА Новости рассказала, что сохранять молодость ей помогает внутренняя гармония и радость от любимого дела.
"Скорее всего, это внутренняя гармония. Я счастливая певица. Я пою на сцене, гастролирую по разным странам, меня слушают, аплодируют, понимают мою музыку. Для меня самое главное быть со своим слушателем, вместе петь", - сказала Рымбаева отвечая на вопрос агентства, что ей помогает сохранять молодость.
Певица также рассказала о главном для себя ритуале перед выходом на сцену. По словам Рымбаевой, важно просто успокоиться, выпить чашку чая и быть полностью готовой к выступлению. "Прежде всего нужно знать свой репертуар наизусть и выходить на сцену уверенно", - отметила она.
Советская и казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева имеет большую значимость в казахстанской культуре, имеет народное звание "Примадонна казахской эстрады". Рымбаева участвовала в легендарном "Интервидение" в 1977 году в польском Сопоте
, где представила две композиции - "Озарение" на стихи Роберта Рождественского
и "Табуны", заняв шестое место. Талант Розы Рымбаевой высоко ценят и за пределами Казахстана
. Певица является заслуженной артисткой Узбекистана
и заслуженным деятелем искусств Киргизии
, а в 2005 году была удостоена именной звезды на Площади звезд эстрады в Москве
.