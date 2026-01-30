Рейтинг@Mail.ru
Россия заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь
13:15 30.01.2026 (обновлено: 15:27 30.01.2026)
Россия заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь
Россия заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь
Россия оказалась первой среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь мира от World Population Review, блюда из Казахстана и Армении попали в число самых невкусных. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:15:00+03:00
2026-01-30T15:27:00+03:00
Россия заняла первое место среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь

Кухни Казахстана и Армении попали в список самой невкусной еды в мире

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия оказалась первой среди стран СНГ в рейтинге лучших кухонь мира от World Population Review, блюда из Казахстана и Армении попали в число самых невкусных.
В общем списке Россия заняла 35-е место. Из других постсоветских стран Литве досталось 39-е место, Украине — 43-е, Азербайджану — 56-е, Белоруссии — 75-е, Латвии — 78-е. Ниже всего оценили кухню Казахстана (92-е место) и Армении (93-е).
Лидерами рейтинга стали Греция, Италия и Мексика.
Авторы уточнили, что список составлялся на основании анализа порядка 400 тысяч других рейтингов, и подчеркнули субъективность такой оценки национальной кухни.
Ресурс World Population Review основан в 2013 году. На своем сайте он представляет актуальные данные, статистику, карты и графики по демографии, экономике, здравоохранению и социальным вопросам на основе данных ООН и других источников.
