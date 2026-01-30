https://ria.ru/20260130/reper-2071297112.html
Рэпер T.I. сообщил, что не сможет выступить в России
Рэпер T.I. сообщил, что не сможет выступить в России - РИА Новости, 30.01.2026
Рэпер T.I. сообщил, что не сможет выступить в России
Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) сообщил, что не сможет выступить в России в феврале по не зависящим от него обстоятельствам.
https://ria.ru/20260123/artisty-2069560967.html
https://ria.ru/20251007/kontsert-2046746203.html
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Американский рэпер T.I.
(Клиффорд Джозеф Харрис-младший) сообщил, что не сможет выступить в России в феврале по не зависящим от него обстоятельствам.
«
"Привет всем моими фанатам и друзьям из России. Послушайте, что скажу, как бы сильно я ни хотел приехать к вам, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу приехать к вам из-за обстоятельств, не зависящих от меня", - сказал он в видеообращении, которое опубликовало концертное агентство Say Agency.
Исполнитель отметил, что его команда и организаторы делают все возможное, чтобы перенести концерт на другую дату.
«
"Я не могу дождаться встречи с вами", - добавил артист.
Ранее РИА Новости сообщало, что T.I. должен был выступить в России впервые - 6 февраля на концертной площадке "ВТБ Арена" в Москве и 8 февраля во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Цены на билеты в Москве достигали 35 тысяч рублей, а а в Петербурге - 25 тысяч рублей.
Исполнитель T.I. является трехкратным обладателем музыкальной премии Grammy, автором хитов What You Know и Whatever You Like. Также артист известен по совместным работам с Рианной и Джастином Тимберлейком. Его первый альбом Trap Muzik, выпущенный в 2003 году, стал первым в истории успешным трэп-альбомом. В качестве продюсера T.I. открыл имена таких артистов, как Meek Mill и Travis Scott.