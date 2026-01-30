Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/putin-2071235472.html
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан - РИА Новости, 30.01.2026
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:14:00+03:00
2026-01-30T14:14:00+03:00
россия
мьянма
владимир путин
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071234897.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мьянма, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Мьянмой о защите граждан

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был внесен на ратификацию в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Соглашение между Россией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции было подписано в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.
Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите граждан
Вчера, 14:13
 
РоссияМьянмаВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала