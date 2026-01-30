Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был внесен на ратификацию в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Соглашение между Россией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции было подписано в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.
Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.