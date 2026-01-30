Рейтинг@Mail.ru
18:25 30.01.2026 (обновлено: 19:27 30.01.2026)
Пулково представил новый логотип с отсылкой к Ленинграду
Петербургский аэропорт "Пулково" представил новый логотип, ключевым элементом которого стал образ разводных мостов в форме буквы "Л" как отсылки к городу-герою... РИА Новости, 30.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" представил новый логотип, ключевым элементом которого стал образ разводных мостов в форме буквы "Л" как отсылки к городу-герою Ленинграду, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Для нас было принципиально важно, чтобы новый дизайн считываемо отражал нашу принадлежность к Петербургу. В логотипе заложено много смыслов: мосты, авиация, буква "Л" - как отсылка к Ленинграду, городу-герою. Это образ, в котором соединяются история, город и наше движение вперед", – сказал гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания "Пулково") Леонид Сергеев.
Как отмечается, логотип был разработан студией Артемия Лебедева 12 лет назад, в 2025 году ВВСС предложила студии актуализировать этот фирменный стиль.
По оценке авиагавани, результатом стал "узнаваемый символ", который подчеркивает роль "Пулково" как воздушных ворот Петербурга.
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Вчера, 13:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
