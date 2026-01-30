Пулково представил новый логотип с отсылкой к Ленинграду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" представил новый логотип, ключевым элементом которого стал образ разводных мостов в форме буквы "Л" как отсылки к городу-герою Ленинграду, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Для нас было принципиально важно, чтобы новый дизайн считываемо отражал нашу принадлежность к Петербургу. В логотипе заложено много смыслов: мосты, авиация, буква "Л" - как отсылка к Ленинграду, городу-герою. Это образ, в котором соединяются история, город и наше движение вперед", – сказал гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания "Пулково") Леонид Сергеев.
Как отмечается, логотип был разработан студией Артемия Лебедева 12 лет назад, в 2025 году ВВСС предложила студии актуализировать этот фирменный стиль.
По оценке авиагавани, результатом стал "узнаваемый символ", который подчеркивает роль "Пулково" как воздушных ворот Петербурга.