В Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк "Диво остров" за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина, за 11,2 миллиона рублей намеревается реализовать частное лицо, следует из объявлений о продаже.