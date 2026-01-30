Рейтинг@Mail.ru
12:38 30.01.2026 (обновлено: 12:39 30.01.2026)
В Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения
Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк "Диво остров" за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина,...
2026-01-30T12:38:00+03:00
2026-01-30T12:39:00+03:00
санкт-петербург
италия
авито
общество
санкт-петербург
италия
санкт-петербург, италия, авито, общество
Санкт-Петербург, Италия, Авито, Общество
Колесо обозрения в парке аттракционов "Диво-остров" в Санкт-Петербурге
Колесо обозрения в парке аттракционов "Диво-остров" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк "Диво остров" за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина, за 11,2 миллиона рублей намеревается реализовать частное лицо, следует из объявлений о продаже.
На сайте "Авито" размещено объявление о продаже 55-метpового колеса обозрения парка аттракционов "Диво остров" c пропускной способностью 1850 человек в час. Колесо обозрения изготовлено в Италии в 2013 году, вес конструкции - 223 тонны.
"Техническая и эксплуатационная документация в наличии, успешное прохождение ежегодного технического освидетельствования на протяжении 12 лет эксплуатации", - говорится в объявлении.
Также на сайте объявлений частное лицо предлагает еще одно колесо обозрения за 11,2 миллиона рублей. Аттракцион высотой 30 метров находится в парке Есенина в Санкт-Петербурге. Продавец предлагает самовывоз за счет покупателя.
Парк аттракционов "Диво остров" работает на Крестовском острове в Петербурге более 20 лет. В зимнее время парк закрыт. По данным местных СМИ, в 2025 году там установили новое колесо обозрения высотой 70 метров.
Санкт-ПетербургИталияАвитоОбщество
 
 
