В Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Два колеса обозрения выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, один из аттракционов продает парк "Диво остров" за 60 миллионов рублей, другой, в парке Есенина, за 11,2 миллиона рублей намеревается реализовать частное лицо, следует из объявлений о продаже.
"Техническая и эксплуатационная документация в наличии, успешное прохождение ежегодного технического освидетельствования на протяжении 12 лет эксплуатации", - говорится в объявлении.
Объявление о продаже колеса обозрения из парка "Диво-Остров"
Также на сайте объявлений частное лицо предлагает еще одно колесо обозрения за 11,2 миллиона рублей. Аттракцион высотой 30 метров находится в парке Есенина в Санкт-Петербурге. Продавец предлагает самовывоз за счет покупателя.
Парк аттракционов "Диво остров" работает на Крестовском острове в Петербурге более 20 лет. В зимнее время парк закрыт. По данным местных СМИ, в 2025 году там установили новое колесо обозрения высотой 70 метров.
