Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Житель города Междуреченска Кемеровской области, организовавший финансовую пирамиду, пойдет под суд за мошенничество на 170 миллионов рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Следователем ОМВД "Междуреченский" завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по частям 2, 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый… с января 2015 по октябрь 2020 года, работая в должности директора организации, похитил денежные средства граждан. Распространяя ложную информацию о своей успешной предпринимательской деятельности и финансовой стабильности, обвиняемый фактически организовал финансовую пирамиду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он занимал деньги у знакомых и коллег якобы на развитие бизнеса в угольной промышленности, обещая вернуть долг с процентами. Потерпевшие, доверяя обвиняемому, оформляли для него кредиты, брали в долг, продавали имущество. Кроме того, мужчина уговаривал знакомых вкладывать деньги в его бизнес, чтобы получить проценты.

Отмечается, что несколько раз он действительно выплачивал "дивиденды", после чего переставал исполнять обязательства. Вскоре потерпевшие узнали, что никакого бизнеса не существует и злоумышленник занимал деньги у одних людей, чтобы отдать долг другим.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела изъято большое количество расписок от имени обвиняемого о получении им денег. Также установлено, что фигурант, воспользовавшись доверием одной из потерпевших и обещая перечислить ей сумму долга на банковскую карту, похитил со счета оставшиеся деньги.

"Следствием установлены 13 потерпевших, которым злоумышленник причинил ущерб от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что обвиняемый вину признал и сотрудничал со следствием. Мужчина пояснил, что ему приходилось привлекать все больше людей, так как с предыдущими "вкладчиками" расплачиваться было нечем. Тем не менее, свою деятельность он не прекратил и даже часть денег оставлял себе. Имущество фигуранта было арестовано и продано с торгов для возмещения ущерба.