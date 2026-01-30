Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/piramida-2071137176.html
Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды
Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды - РИА Новости, 30.01.2026
Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды
Житель города Междуреченска Кемеровской области, организовавший финансовую пирамиду, пойдет под суд за мошенничество на 170 миллионов рублей, ему грозит до 10... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:15:00+03:00
2026-01-30T08:15:00+03:00
происшествия
россия
междуреченск
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251128/piramida-2058425539.html
https://ria.ru/20251009/peterburg-2047255842.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061167721.html
россия
междуреченск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, междуреченск, кемеровская область
Происшествия, Россия, Междуреченск, Кемеровская область
Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды

Жителя Кузбасса будут судить за организацию финансовой пирамиды на 170 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Житель города Междуреченска Кемеровской области, организовавший финансовую пирамиду, пойдет под суд за мошенничество на 170 миллионов рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Следователем ОМВД "Междуреченский" завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по частям 2, 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ярославской области осудили создательницу финансовой пирамиды
28 ноября 2025, 16:54
"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый… с января 2015 по октябрь 2020 года, работая в должности директора организации, похитил денежные средства граждан. Распространяя ложную информацию о своей успешной предпринимательской деятельности и финансовой стабильности, обвиняемый фактически организовал финансовую пирамиду", – говорится в сообщении.
Уточняется, что он занимал деньги у знакомых и коллег якобы на развитие бизнеса в угольной промышленности, обещая вернуть долг с процентами. Потерпевшие, доверяя обвиняемому, оформляли для него кредиты, брали в долг, продавали имущество. Кроме того, мужчина уговаривал знакомых вкладывать деньги в его бизнес, чтобы получить проценты.
Отмечается, что несколько раз он действительно выплачивал "дивиденды", после чего переставал исполнять обязательства. Вскоре потерпевшие узнали, что никакого бизнеса не существует и злоумышленник занимал деньги у одних людей, чтобы отдать долг другим.
Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела изъято большое количество расписок от имени обвиняемого о получении им денег. Также установлено, что фигурант, воспользовавшись доверием одной из потерпевших и обещая перечислить ей сумму долга на банковскую карту, похитил со счета оставшиеся деньги.
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды
9 октября 2025, 13:11
"Следствием установлены 13 потерпевших, которым злоумышленник причинил ущерб от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что обвиняемый вину признал и сотрудничал со следствием. Мужчина пояснил, что ему приходилось привлекать все больше людей, так как с предыдущими "вкладчиками" расплачиваться было нечем. Тем не менее, свою деятельность он не прекратил и даже часть денег оставлял себе. Имущество фигуранта было арестовано и продано с торгов для возмещения ущерба.
"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы", – уточнили в ГУ МВД.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды
10 декабря 2025, 16:34
 
ПроисшествияРоссияМеждуреченскКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала