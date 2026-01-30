В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности из-за мороза продлили в Санкт-Петербурге, "Желтый" уровень погодной опасности из-за мороза продлили в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

В четверг сообщалось, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха.

"По информации Росгидрометцентра на территории Санкт-Петербурга с 21 часа 30 января до 10 часов 31 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Местами столбики термометров опустятся ниже 20 градусов. Столь же низкая температура ожидается в период с 20 часов 31 января до 11 часов 1 февраля", - говорится в сообщении.

Тот же уровень погодной опасности будет действовать до 13 часов 1 февраля в связи с гололедно-изморозевыми отложениями.