https://ria.ru/20260130/peterburg-2071220602.html
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка - РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку подростка задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:37:00+03:00
2026-01-30T13:37:00+03:00
2026-01-30T13:37:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
калининский район
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
https://ria.ru/20251008/peterburg-2047001062.html
https://ria.ru/20260124/peterburg-2070061695.html
россия
санкт-петербург
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, калининский район, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Калининский район, Похищение подростка в Красноярске
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку подростка задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Полицейские установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 16-летний житель одного из домов по Северному проспекту, который нигде не учится и не работает", - сообщает пресс-служба.
В четверг в городском главке МВД сообщили, что ведется розыск группы подростков, которые стреляли из пневматического оружия у торгового центра в Калининском районе
. Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке и ранил ей щеку. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
(хулиганство).
"Несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции, где настаивал на том, что все произошло совершенно случайно. По его словам, он стрелял из пневматического пистолета в разные стороны", - добавил в пресс-службе ГУМВД.
По его словам, во время очередного выстрела одна из пуль отрикошетила и попала в щеку случайной прохожей.
"Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор", - отметили в пресс-службе полиции.