В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку подростка задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

"Полицейские установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 16-летний житель одного из домов по Северному проспекту, который нигде не учится и не работает", - сообщает пресс-служба.

В четверг в городском главке МВД сообщили, что ведется розыск группы подростков, которые стреляли из пневматического оружия у торгового центра в Калининском районе . Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке и ранил ей щеку. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

"Несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции, где настаивал на том, что все произошло совершенно случайно. По его словам, он стрелял из пневматического пистолета в разные стороны", - добавил в пресс-службе ГУМВД.

По его словам, во время очередного выстрела одна из пуль отрикошетила и попала в щеку случайной прохожей.