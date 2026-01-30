Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
13:37 30.01.2026
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка - РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка
Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку подростка задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге задержали стрелявшего из пневматики подростка

В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку подростка задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Полицейские установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 16-летний житель одного из домов по Северному проспекту, который нигде не учится и не работает", - сообщает пресс-служба.
В четверг в городском главке МВД сообщили, что ведется розыск группы подростков, которые стреляли из пневматического оружия у торгового центра в Калининском районе. Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке и ранил ей щеку. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции, где настаивал на том, что все произошло совершенно случайно. По его словам, он стрелял из пневматического пистолета в разные стороны", - добавил в пресс-службе ГУМВД.
По его словам, во время очередного выстрела одна из пуль отрикошетила и попала в щеку случайной прохожей.
"Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор", - отметили в пресс-службе полиции.
