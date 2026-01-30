Рейтинг@Mail.ru
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071207765.html
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро - РИА Новости, 30.01.2026
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:01:00+03:00
2026-01-30T13:01:00+03:00
санкт-петербург
кирилл поляков
общество
гуп "петербургский метрополитен"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_0:78:3040:1788_1920x0_80_0_0_274cff89d712d036d7780bdc8ae39f61.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_edfa4a04706f749893bbf84176c87dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, кирилл поляков, общество, гуп "петербургский метрополитен"
Санкт-Петербург, Кирилл Поляков, Общество, ГУП "Петербургский метрополитен"
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро

Поляков: в Петербурге пассажиров метро просят включить телефон ради безопасности

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
В ходе прямой линии с вице-губернатором один из жителей города поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны.
«
"Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности. Время непростое", - сказал Поляков в эфире Телеканала "Санкт-Петербург".
Он попросил жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием.
"Просят просто включить экран, при этом не надо даже снимать блокировку. Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и пошли дальше. Это просто требование транспортной безопасности", - сказал вице-губернатор.
 
Санкт-ПетербургКирилл ПоляковОбществоГУП "Петербургский метрополитен"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала