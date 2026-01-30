https://ria.ru/20260130/peterburg-2071207765.html
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро - РИА Новости, 30.01.2026
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:01:00+03:00
2026-01-30T13:01:00+03:00
2026-01-30T13:01:00+03:00
санкт-петербург
кирилл поляков
общество
гуп "петербургский метрополитен"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_0:78:3040:1788_1920x0_80_0_0_274cff89d712d036d7780bdc8ae39f61.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_edfa4a04706f749893bbf84176c87dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, кирилл поляков, общество, гуп "петербургский метрополитен"
Санкт-Петербург, Кирилл Поляков, Общество, ГУП "Петербургский метрополитен"
Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро
Поляков: в Петербурге пассажиров метро просят включить телефон ради безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости.
Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил
вице-губернатор города Кирилл Поляков.
В ходе прямой линии с вице-губернатором один из жителей города поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны.
«
"Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности. Время непростое", - сказал Поляков в эфире Телеканала "Санкт-Петербург".
Он попросил жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием.
"Просят просто включить экран, при этом не надо даже снимать блокировку. Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и пошли дальше. Это просто требование транспортной безопасности", - сказал вице-губернатор.