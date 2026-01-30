Власти Петербурга объяснили просьбу включить телефон при входе в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В ходе прямой линии с вице-губернатором один из жителей города поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны.

« "Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности. Время непростое", - сказал Поляков в эфире Телеканала "Санкт-Петербург".

Он попросил жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием.