https://ria.ru/20260130/peskov-2071209369.html
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
Приглашением в Москву президент России Владимир Путин ответил на инициативу Владимира Зеленского, это важно помнить, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:05:00+03:00
2026-01-30T13:05:00+03:00
2026-01-30T13:12:00+03:00
москва
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208033.html
москва
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
Песков: приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского