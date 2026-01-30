Рейтинг@Mail.ru
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
13:05 30.01.2026 (обновлено: 13:12 30.01.2026)
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
Приглашением в Москву президент России Владимир Путин ответил на инициативу Владимира Зеленского, это важно помнить, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.01.2026
мирный план сша по украине
москва, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Приглашением в Москву президент России Владимир Путин ответил на инициативу Владимира Зеленского, это важно помнить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Вот здесь очень важно это помнить", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле отнеслись к заявлению Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев.
В пятницу Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, отмечал Ушаков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине
Москва Россия Киев Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Мирный план США по Украине
 
 
