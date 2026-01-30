Рейтинг@Mail.ru
Путин инициативно Зеленского никуда не приглашал, сообщил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
13:04 30.01.2026 (обновлено: 13:08 30.01.2026)
Путин инициативно Зеленского никуда не приглашал, сообщил Песков
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
киев
москва
владимир путин
мирный план сша по украине
дмитрий песков, владимир зеленский, россия, киев, москва, владимир путин, мирный план сша по украине, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, В мире
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин инициативно Владимира Зеленского никуда не приглашал и не предлагал ему встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал. И не предлагал никаких встреч Зеленскому", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле отнеслись к заявлению Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев.
В пятницу Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, отмечал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Приглашением в Москву Путин ответил на инициативу Зеленского, заявил Песков
