Геомагнитный штиль продержится несколько дней, рассказали ученые

"Геомагнитная обстановка - спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный "штиль", - говорится публикации Telegram-канала Лаборатории.

"Тем не менее за последние 10 часов (по московскому времени) на фоне этих процессов уже зарегистрировано пять вспышек. Для сравнения: вчера и позавчера за полные сутки в каждом из дней было зафиксировано всего по две вспышки", - отметили в Лаборатории.