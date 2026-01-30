https://ria.ru/20260130/obstanovka-2071161368.html
Геомагнитный штиль продержится несколько дней, рассказали ученые
Геомагнитная обстановка полностью успокоилась и продержится такой еще в течение нескольких дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
РАН: геомагнитная обстановка на Солнце полностью стабилизировалась
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Геомагнитная обстановка полностью успокоилась и продержится такой еще в течение нескольких дней, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка - спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный "штиль", - говорится публикации Telegram-канала Лаборатории.
Отмечается, что на Солнце сейчас практически отсутствует вспышечная активность, но наблюдаются признаки умеренного её роста. Как рассказали учёные, к Земле
начали выходить с обратной стороны Солнца активные области. Впрочем, они оказали значительно меньше, чем ожидалось, а запасы энергии в них ограничены.
"Тем не менее за последние 10 часов (по московскому времени) на фоне этих процессов уже зарегистрировано пять вспышек. Для сравнения: вчера и позавчера за полные сутки в каждом из дней было зафиксировано всего по две вспышки", - отметили в Лаборатории.
Как подчеркнули учёные, активность Солнца демонстрирует быстрый спад, возможен переход в длительную фазу депрессии продолжительностью от одного до двух месяцев.