10:39 30.01.2026
Геомагнитный штиль продержится несколько дней, рассказали ученые
Геомагнитный штиль продержится несколько дней, рассказали ученые
Геомагнитный штиль продержится несколько дней, рассказали ученые

РАН: геомагнитная обстановка на Солнце полностью стабилизировалась

© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Геомагнитная обстановка полностью успокоилась и продержится такой еще в течение нескольких дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка - спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась. Температура и скорость солнечного ветра остаются слабо повышенными, однако это уже не окажет никакого влияния. В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный "штиль", - говорится публикации Telegram-канала Лаборатории.
Солнце - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
29 января, 08:42
Отмечается, что на Солнце сейчас практически отсутствует вспышечная активность, но наблюдаются признаки умеренного её роста. Как рассказали учёные, к Земле начали выходить с обратной стороны Солнца активные области. Впрочем, они оказали значительно меньше, чем ожидалось, а запасы энергии в них ограничены.
"Тем не менее за последние 10 часов (по московскому времени) на фоне этих процессов уже зарегистрировано пять вспышек. Для сравнения: вчера и позавчера за полные сутки в каждом из дней было зафиксировано всего по две вспышки", - отметили в Лаборатории.
Как подчеркнули учёные, активность Солнца демонстрирует быстрый спад, возможен переход в длительную фазу депрессии продолжительностью от одного до двух месяцев.
МКС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно
23 января, 04:07
 
