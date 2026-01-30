Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными

"Каким бы ни был генсек семи пядей во лбу с идеями и энтузиазмом, он все равно не может выйти за мандат, который ему выдают страны-члены. Поэтому то, какой будет ООН, зависит от политической воли государств, которую они должны проявить", - подчеркнул Небензя.