Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными
Некорректно говорить сейчас о том, кто станет новым генеральным секретарем ООН после ухода Антониу Гутерреша, чей мандат заканчивается в конце 2026 года, заявил РИА Новости, 30.01.2026
в мире, василий небензя, антониу гутерреш, рафаэль гросси, оон, магатэ
В мире, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
