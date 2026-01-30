Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/nebenzja-2071202441.html
Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными
Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными - РИА Новости, 30.01.2026
Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными
Некорректно говорить сейчас о том, кто станет новым генеральным секретарем ООН после ухода Антониу Гутерреша, чей мандат заканчивается в конце 2026 года, заявил РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:50:00+03:00
2026-01-30T12:50:00+03:00
в мире
василий небензя
антониу гутерреш
рафаэль гросси
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:211:2456:1593_1920x0_80_0_0_54decb06abdb5060a91ea03f606581bd.jpg
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071185557.html
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071185834.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eebd2fbeeb70884d56cad1639d4b42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, антониу гутерреш, рафаэль гросси, оон, магатэ
В мире, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
Небензя назвал разговоры о кандидатурах на пост генсека ООН некорректными

Небензя назвал некорректным говорить о новом генсеке ООН после ухода Гутерреша

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Некорректно говорить сейчас о том, кто станет новым генеральным секретарем ООН после ухода Антониу Гутерреша, чей мандат заканчивается в конце 2026 года, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Сейчас говорить заранее о том, кто может (быть новым генсеком ООН - ред.), кто будет, особенно, просто некорректно", - сказал Небензя в эфире телеканала "России 24".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя
Вчера, 11:57
Как отметил Небензя, единственный официально заявленный кандидат - действующий глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Остальные фамилии, упоминаемые в данном контексте, пока не были официально заявлены своими правительствами, поэтому список кандидатов еще будет дополняться.
"Каким бы ни был генсек семи пядей во лбу с идеями и энтузиазмом, он все равно не может выйти за мандат, который ему выдают страны-члены. Поэтому то, какой будет ООН, зависит от политической воли государств, которую они должны проявить", - подчеркнул Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небензя назвал ЕС придатком НАТО
Вчера, 11:58
 
В миреВасилий НебензяАнтониу ГутеррешРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала