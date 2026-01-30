Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов и дальше потакать Зеленскому, заявила Захарова
14:34 30.01.2026
ЕС готов и дальше потакать Зеленскому, заявила Захарова
2026-01-30T14:34:00+03:00
2026-01-30T14:34:00+03:00
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о дорожной карте Евросоюза по финансированию и развитию Украины, отметила, что верхушка ЕС готова и дальше потакать погрязшему в коррупции режиму Зеленского.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что на встрече лидеров ЕС 22 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года.
"Есэовская верхушка, как вы видите, настроена и далее во всем потакать погрязшему в масштабной коррупции неонацистского режима Зеленского. Линия Брюсселя на использование Украины в качестве антироссийского плацдарма, идущего в разрез с интересами простых европейцев, остается, видимо, единственным нарративом на сегодняшний день", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что в этом тандеме каждый друг-друга развивает - Зеленский рассказывает Европе как нужно развиваться с точки зрения Украина, а Западная Европа рассказывает Зеленскому о развитии со своей точки зрения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
29 января, 22:47
 
