Рейтинг@Mail.ru
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/mediki-2071309038.html
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот - РИА Новости, 30.01.2026
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот
Гемостатическая губка на основе хитозана разработана российскими военными медиками для остановки кровотечения при ранении в живот, в феврале планируется... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:38:00+03:00
2026-01-30T17:38:00+03:00
российская академия наук
здоровье - общество
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853832121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25aae8b80c1e2bfbfed3c569ba4b023e.jpg
https://ria.ru/20260122/gepatit-2069484915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853832121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5fc39ee97e0ad9f2e90fbf5e7d53231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, здоровье - общество, медицина
Российская академия наук, Здоровье - Общество, Медицина
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот

Военные медики разработали губку-гемостатик, необходимую при ранении в живот

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНосилки у одной из палаток полевой медико-санитарной части
Носилки у одной из палаток полевой медико-санитарной части - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Носилки у одной из палаток полевой медико-санитарной части. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Гемостатическая губка на основе хитозана разработана российскими военными медиками для остановки кровотечения при ранении в живот, в феврале планируется получение регистрационного удостоверения, сообщил академик РАН, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, генерал-лейтенант Евгений Крюков.
"Неотложная лапаротомия раненым в живот является наиболее частой операцией на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Эффективные местные гемостатические средства зарубежного производства на сегодняшний день недоступны. Военными медиками разработана гемостатическая губка с хитозаном, которая позволяет остановить кровотечение второй-третьей степени. Получение регистрационного удостоверения планируется уже в феврале этого года ", - сказал Крюков в ходе академических чтений РАН, посвященных современным проблемам и перспективам развития медицинских наук.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В России разработали препарат для терапии гепатита В
22 января, 08:40
 
Российская академия наукЗдоровье - ОбществоМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала