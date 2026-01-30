Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Гемостатическая губка на основе хитозана разработана российскими военными медиками для остановки кровотечения при ранении в живот, в феврале планируется получение регистрационного удостоверения, сообщил академик РАН, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, генерал-лейтенант Евгений Крюков.