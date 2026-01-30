Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Гемостатическая губка на основе хитозана разработана российскими военными медиками для остановки кровотечения при ранении в живот, в феврале планируется получение регистрационного удостоверения, сообщил академик РАН, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, генерал-лейтенант Евгений Крюков.
"Неотложная лапаротомия раненым в живот является наиболее частой операцией на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Эффективные местные гемостатические средства зарубежного производства на сегодняшний день недоступны. Военными медиками разработана гемостатическая губка с хитозаном, которая позволяет остановить кровотечение второй-третьей степени. Получение регистрационного удостоверения планируется уже в феврале этого года ", - сказал Крюков в ходе академических чтений РАН, посвященных современным проблемам и перспективам развития медицинских наук.
