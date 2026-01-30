В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна требует от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе для объяснения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин на западной Украине.