В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна требует от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе для объяснения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин на западной Украине.
Ранее Луна пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и заявила, что в связи с этим обратится к Ватикану. По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите и отметила, что "незаконное изъятие" церквей должно прекратиться.
"Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе в моем кабинете объяснится перед коллегами", - написала Луна в соцсети X.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.