Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/luna-2071357435.html
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма - РИА Новости, 30.01.2026
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна требует от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе для объяснения ситуации с РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T23:20:00+03:00
2026-01-30T23:20:00+03:00
в мире
украина
сша
ватикан
анна паулина луна
ольга стефанишина
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_171:0:3072:1632_1920x0_80_0_0_619f007878af2cae92ed5f023aa5f659.jpg
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066961733.html
украина
сша
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9a4ddb82c588e6fee892f3fa70bf5d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ватикан, анна паулина луна, ольга стефанишина, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Ватикан, Анна Паулина Луна, Ольга Стефанишина, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма

Конгрессвумен Луна требует от посла Украины Стефанишиной объяснить захват храма

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна требует от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе для объяснения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин на западной Украине.
Ранее Луна пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и заявила, что в связи с этим обратится к Ватикану. По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите и отметила, что "незаконное изъятие" церквей должно прекратиться.
"Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе в моем кабинете объяснится перед коллегами", - написала Луна в соцсети X.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Луна намерена обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине
9 января, 07:58
 
В миреУкраинаСШАВатиканАнна Паулина ЛунаОльга СтефанишинаУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала